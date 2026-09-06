Ωνάσεια σχολεία: Μέχρι πότε γίνονται οι αιτήσεις για συμπληρωματικές εξετάσεις

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Η Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων (Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ.) ανακοίνωσε ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για τις συμπληρωματικές εξετάσεις εισαγωγής στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Μέσω των εξετάσεων θα καλυφθούν οι θέσεις που είναι ήδη κενές ή θα μείνουν κενές στη Β’ τάξη των Γυμνασίων και Λυκείων ΔΗΜ.Ω.Σ. που λειτούργησαν τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Παράλληλα, θα καλυφθούν κενές θέσεις και στην Α’ τάξη των Γυμνασίων και Λυκείων ΔΗΜ.Ω.Σ., αλλά μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων ή έχουν ήδη εξαντληθεί οι επιλαχόντες.

Ωνάσεια σχολεία: Η προθεσμία για αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία από τις 2 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. έως 8 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι προσβάσιμη ΕΔΩ.

Την αίτηση μπορούν να υποβάλει ο γονέας ή κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή τρίτο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστείτε: τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet, Υπεύθυνη Δήλωση του άλλου γονέα ότι συναινεί στην υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο και email), εφόσον δεν είναι επικαιροποιημένα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ειδική κατηγορία το σχετικό δικαιολογητικό, την επιλογή του σχολείου προτίμησης.

Στην ανωτέρω δοκιμασία οι μαθητές και οι μαθήτριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες τις οποίες απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή στο Γυμνάσιο ή στην Α’ Λυκείου (ανάλογα με τη βαθμίδα εισαγωγής). Οι εξετάσεις αφορούν την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών εννοιών.

Οι συμπληρωματικές εξετάσεις δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες να φοιτήσουν σε ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο τους παρέχει όλες τις ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα τους, καθώς και να αποκτήσουν τις δεξιότητες του πολίτη του 21ου αιώνα. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, στο εκάστοτε ΔΗΜ.Ω.Σ. επιλογής των μαθητών/τριών. Ώρα προσέλευσης των μαθητών έως 09:00 π.μ.. Ώρα έναρξης εξετάσεων 10:00 π.μ.