Πότε αλλάζει η ώρα: Δείτε πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

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Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τον Οκτώβριο του 2026, οπότε τα ρολόγια θα γυρίσουν κατά μία ώρα πίσω.

Η μετακίνηση των δεικτών των ρολογιών αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία μετάβασης προς τη χειμερινή περίοδο.

Με τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα, οι πολίτες θα «κερδίσουν» την ώρα ύπνου που είχε χαθεί την άνοιξη, όταν οι δείκτες μετακινήθηκαν μία ώρα μπροστά.

Πότε αλλάζει η ώρα το 2026

Η αλλαγή από τη θερινή στη χειμερινή ώρα πραγματοποιείται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.

Έτσι, η επιστροφή στη χειμερινή ώρα θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026. Στις 04:00 οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, ώστε να δείχνουν 03:00.

Η εποχική αλλαγή πραγματοποιείται δύο φορές κάθε χρόνο: την άνοιξη, όταν τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά για τη θερινή ώρα, και το φθινόπωρο, όταν επιστρέφουν μία ώρα πίσω.

Τι έγινε με την κατάργηση της αλλαγής ώρας

Η συζήτηση για την οριστική κατάργηση της εποχικής αλλαγής της ώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει οδηγήσει σε οριστική απόφαση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 πρόταση για τον τερματισμό της αλλαγής της ώρας δύο φορές τον χρόνο στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η πρόταση προέβλεπε την κατάργηση της εξαμηνιαίας αλλαγής και τη δημιουργία συστήματος κοινοποίησης για τις περιπτώσεις στις οποίες ένα κράτος-μέλος θα επιθυμούσε να αλλάξει την επίσημη ώρα του.

Γιατί δεν καταργήθηκε τελικά

Παρά τη συζήτηση που ακολούθησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση και το ισχύον σύστημα εξακολουθεί να εφαρμόζεται.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε υιοθετήσει τη θέση του τον Μάρτιο του 2019, ψηφίζοντας υπέρ του τερματισμού των εποχικών αλλαγών της ώρας το 2021. Ωστόσο, για να αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς απαιτείται συμφωνία και με το Συμβούλιο.

Το Συμβούλιο δεν έχει καταλήξει στην απαιτούμενη θέση επί της πρότασης, καθώς απαιτείται ειδική πλειοψηφία των κρατών-μελών. Αντίστοιχη πλειοψηφία απαιτείται και για το τελικό κείμενο που θα προκύψει από τη διαδικασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μέχρι να υπάρξει συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να θεσπιστεί διαφορετικό πλαίσιο, οι εποχικές αλλαγές παραμένουν σε ισχύ. Επομένως, τον Οκτώβριο του 2026 τα ρολόγια θα γυρίσουν κανονικά μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.