Αποχώρηση μαθητών από τα Δημοτικά σχολεία: Το «κενό» που φέρνει ερώτηση στη Βουλή

Πίνακας περιεχομένων

Το ζήτημα της αποχώρησης μαθητών του Δημοτικού από το σχολείο χωρίς τη συνοδεία ενηλίκου, μετά τη λήξη είτε του πρωινού είτε του Ολοήμερου Προγράμματος, φέρνει στη Βουλή η Ελληνική Λύση, ζητώντας από το Υπουργείο Παιδείας να αποσαφηνίσει τι ακριβώς ισχύει και ποιες είναι οι ευθύνες των διευθυντών και των εκπαιδευτικών.

Με ερώτησή της προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η βουλευτής Β΄2 Δυτικού Τομέα Αθηνών Μαρία Αθανασίου επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, οι γονείς των οποίων καταθέτουν υπεύθυνες δηλώσεις ζητώντας τα παιδιά τους να αποχωρούν μόνα τους μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος. Η βουλευτής επισημαίνει ότι πρόκειται για ανήλικα παιδιά ηλικίας έως 12 ετών και ζητά σαφείς απαντήσεις για το κατά πόσο οι σχολικές διευθύνσεις νομιμοποιούνται να αποδέχονται τέτοιες δηλώσεις.

Το ζήτημα που θέτει η Ελληνική Λύση

Στην ερώτηση γίνεται αναφορά στο ΠΔ 79/2017 και ειδικότερα στις παραγράφους 12 και 18, με τη βουλευτή να υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις αναφέρονται στην προσέλευση των μαθητών του Δημοτικού στο σχολείο με τη συνοδεία ενηλίκου, χωρίς όμως, όπως αναφέρει, να υπάρχει αντίστοιχη αναφορά σχετικά με την αποχώρησή τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην κοινοβουλευτική ερώτηση, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο γονείς μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης να προσκομίζουν υπεύθυνες δηλώσεις, με τις οποίες ζητούν, με δική τους ευθύνη, να επιτρέπεται στα παιδιά τους να φεύγουν χωρίς συνοδό μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Το αίτημα αφορά τόσο το υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα όσο και το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Η Μαρία Αθανασίου θέτει παράλληλα το ζήτημα της ευθύνης που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση ατυχήματος μετά την αποχώρηση ενός παιδιού.

Στην ερώτησή της υποστηρίζει ότι, βάσει δικαστικής νομολογίας και εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας, η υπεύθυνη δήλωση του γονέα δεν αποτελεί «λευκή επιταγή» και, όπως αναφέρει, δεν διασφαλίζει σε περίπτωση ατυχήματος ούτε τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς ούτε τους διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Πρόκειται για σημείο που τίθεται από τη βουλευτή προς διευκρίνιση από το Υπουργείο και όχι για απάντηση του Υπουργείου Παιδείας ως προς το τι τελικά επιτρέπεται.

Τι ζητά να διευκρινίσει το Υπουργείο Παιδείας

Με βάση τα παραπάνω, η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης ζητά αρχικά να αποσαφηνιστεί εάν οι διευθυντές των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να αποδέχονται υπεύθυνες δηλώσεις γονέων ή κηδεμόνων, με τις οποίες δηλώνεται ότι ένας μαθητής μπορεί να αποχωρεί μόνος του και με ευθύνη της οικογένειάς του.

Το πρώτο ερώτημα αφορά συγκεκριμένα την αποχώρηση μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος στις 13:15 και κατά πόσο, μετά την κατάθεση μιας τέτοιας δήλωσης, μπορεί το σχολείο να επιτρέψει στον μαθητή να φύγει χωρίς συνοδό.

Το δεύτερο αφορά την αντίστοιχη περίπτωση μετά τη λήξη του Ολοήμερου Προγράμματος, με τη Μαρία Αθανασίου να ζητά να διευκρινιστεί εάν και σε αυτή την περίπτωση οι διευθυντές μπορούν να αποδέχονται υπεύθυνη δήλωση των γονέων και να επιτρέπουν την αποχώρηση του παιδιού χωρίς συνοδεία.

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση ζητείται, επομένως, από το Υπουργείο Παιδείας να δώσει σαφείς διευκρινίσεις για το πλαίσιο αποχώρησης των μαθητών του Δημοτικού και τις ευθύνες των σχολικών μονάδων, τόσο για το πρωινό όσο και για το Ολοήμερο Πρόγραμμα.