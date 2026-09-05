Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», το Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

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Ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός για βρέφη έως 2 ετών προβλέπεται στον σχεδιασμό της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ένα νέο μέτρο που στόχο έχει να αναχαιτίσει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης ΔΕΘ.

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης προβλέπει την δημιουργία ενός «κουμπαρά» για τη Νέα Γενιά, έναν αποταμιευτικό λογαριασμό που θα αφορά όλα τα νεογέννητα έως και 2 ετών.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη, προβλέπεται το κράτος να καταθέτει έως και 1.200 ευρώ κάθε χρόνο στον λογαριασμό του κάθε παιδιού, εφόσον οι γονείς καταθέτουν εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ίδιο ποσό.

Σύμφωνα με το παράδειγμα που έδωσε ο πρωθυπουργός, εφόσον οι γονείς καταθέσουν 100 ευρώ για έναν μήνα στο λογαριασμό, το κράτος θα προσθέτει αντίστοιχα άλλα 100 ευρώ.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός για το κάθε παιδί, κλειδωμένος μέχρι την ηλικία της ενηλικίωσής του, ο οποίος σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης θα μπορούσε να έχει συγκεντρώσει μέχρι το 18 έτος, έως και 60.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το όριο των 1.200 ευρώ θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, με στόχο να προσαρμόζεται στην αύξηση του πληθωρισμού.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2027, ενώ το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ, στα 25.364 ευρώ. Ενδεικτικά, τρίτεκνος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, που μέχρι σήμερα κατέβαλλε φόρο 620 ευρώ, πλέον δεν θα καταβάλλει φόρο εισοδήματος.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ το επίδομα για κάθε επιπλέον παιδί για τις γεννήσεις που έχουν γίνει από τον Ιανουάριο του 2026.

Έτσι, για το 4ο παιδί το επίδομα αυξάνεται από 3.500 σε 4.500 ευρώ, ενώ για το 5ο παιδί από 3.500 σε 5.500 ευρώ, με την προσαύξηση να συνεχίζεται για κάθε επιπλέον τέκνο.