Απίστευτο! Ποντίκια και περιττώματα σε ειδικό σχολείο – Γονείς: «Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε τα αυτονόητα»

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Γονείς καταγγέλλουν ποντίκια στους σχολικούς χώρους και να ζητούν επίσημη διασφάλιση της καταλληλότητάς τους.

Σε αποχή των παιδιών τους από τα μαθήματα προχωρούν οι γονείς του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλλιθέας Λήμνου, καταγγέλλοντας ότι ποντίκια εξακολουθούν να εμφανίζονται στους χώρους του σχολείου και ζητώντας να διασφαλιστεί η καταλληλότητά του πριν επιστρέψουν οι μαθητές.

Το πρόβλημα με τα τρωκτικά αποτελεί, σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, μόνο μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα των 14 μαθητών. Στην ανοιχτή επιστολή τους καταγράφουν παράλληλα ελλείψεις προσωπικού, ανεπαρκή νοσηλευτική κάλυψη, κτιριακά προβλήματα και εκκρεμότητες στη μεταφορά των παιδιών.

Ποντίκια και περιττώματα παρά τις παρεμβάσεις

Οι γονείς αναφέρουν ότι στους σχολικούς χώρους εξακολουθούν να εντοπίζονται ποντίκια αλλά και περιττώματα, παρά την απεντόμωση που έχει πραγματοποιηθεί. Επισημαίνουν επίσης ότι είχαν προηγηθεί εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Παρότι αναγνωρίζουν την προσπάθεια των εκπαιδευτικών να διατηρούν καθημερινά καθαρούς τους χώρους, τονίζουν ότι η αντιμετώπιση ενός τέτοιου ζητήματος δεν μπορεί να μεταφέρεται στο προσωπικό του σχολείου. Για τον λόγο αυτό αποφάσισαν τα παιδιά να παραμείνουν εκτός μαθημάτων μέχρι να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Τι ζητούν πριν επιστρέψουν τα παιδιά

Για την αντιμετώπιση του άμεσου προβλήματος, ο Σύλλογος ζητά να εντοπιστούν και να σφραγιστούν όλα τα σημεία από τα οποία μπορούν να εισέρχονται τρωκτικά στο κτίριο. Παράλληλα, ζητά μυοκτονία, καθαρισμό και απολύμανση των χώρων.

Οι γονείς θέτουν όμως και μία ακόμη προϋπόθεση: να πραγματοποιηθεί έλεγχος των εγκαταστάσεων και να υπάρξει επίσημη διασφάλιση ότι το σχολείο είναι ασφαλές και κατάλληλο για την επιστροφή των μαθητών.

Τα κενά προσωπικού και η νοσηλευτική κάλυψη

Στο σχολείο φοιτούν 14 μαθητές και, σύμφωνα με την ανακοίνωση των γονέων, υπάρχουν ελλείψεις σε εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη νοσηλευτική κάλυψη των παιδιών.

Όπως καταγγέλλουν, ένα μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού καλείται να εξυπηρετήσει δύο διαφορετικές σχολικές μονάδες και δύο παιδιά. Οι γονείς ζητούν μόνιμη και επαρκή νοσηλευτική παρουσία, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και ικανή να ανταποκριθεί και σε έκτακτα περιστατικά.

Προβλήματα και στις σχολικές υποδομές

Η κατάσταση του κτιρίου αποτελεί ένα ακόμη σημείο της παρέμβασης. Οι οικογένειες χαρακτηρίζουν τις διαθέσιμες υποδομές ανεπαρκείς για τις ανάγκες μαθητών, εκπαιδευτικών και ειδικοτήτων, ζητώντας να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι χώροι.

Για το νέο κτίριο του Νηπιαγωγείου ζητούν να τοποθετηθεί άμεσα τουαλέτα και να δημιουργηθεί αποκλειστικό προαύλιο με ασφαλή και κατάλληλα παιχνίδια για παιδιά με αναπηρία. Αντίστοιχη παρέμβαση ζητούν και στο προαύλιο του Ειδικού Σχολείου, με αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού που χαρακτηρίζουν ακατάλληλο.

Στον κατάλογο των προβλημάτων περιλαμβάνεται και το δάπεδο του γηπέδου μπάσκετ. Οι γονείς αναφέρουν ότι συγκεντρώνονται όμβρια ύδατα, τα οποία τον χειμώνα παγώνουν, δημιουργώντας πρόβλημα στην ασφαλή πρόσβαση των παιδιών.

Ζητούν ακόμη να εγκριθούν τα δρομολόγια ταξί για τους μαθητές που δικαιούνται μεταφορά, ώστε να μπορούν να φτάνουν καθημερινά στο σχολείο χωρίς εμπόδια.

«Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε τα αυτονόητα»

Οι γονείς απευθύνονται στην Πολιτεία, τον Δήμο, τις εκπαιδευτικές αρχές και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας συντονισμένη παρέμβαση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίλυση των προβλημάτων.

«Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε τα αυτονόητα», αναφέρουν χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θεωρούν επαρκείς τις προσωρινές παρεμβάσεις. Με την αποχή των παιδιών τους ζητούν μόνιμες λύσεις που θα επιτρέψουν στους μαθητές να επιστρέψουν σε ένα ασφαλές και κατάλληλο σχολικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από meas-radio-limnos.gr