«Εκπτώσεις» στην εκπαίδευση καταγγέλλει η ΕΛΑΣ: «Στοίβαγμα» 27 και πλέον μαθητών στις τάξεις

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Παρέμβαση της ΕΛ.Α.Σ. για τις συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων και τις τάξεις των 27 και πλέον μαθητών – Ζητά ανώτατο όριο 20 μαθητών στην Πρωτοβάθμια και 22 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Με επίκεντρο τις συγχωνεύσεις 22 σχολικών τμημάτων στη Δ΄ Αθήνας και τη δημιουργία τάξεων με 27 και περισσότερους μαθητές, ο Τομέας Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ. παρεμβαίνει μετά την κινητοποίηση γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση υποστηρίζει ότι αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η ΕΛ.Α.Σ. στρέφει παράλληλα την κριτική της στο ισχύον πλαίσιο για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα, συνδέοντας τις συγχωνεύσεις με τις αλλαγές που αφορούν τις τάξεις στις οποίες φοιτούν παιδιά με αναπηρία. Ζητά νομοθετική μείωση του μέγιστου αριθμού μαθητών σε 20 στην Πρωτοβάθμια και 22 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών με μόνιμους διορισμούς.

Στο επίκεντρο τα τμήματα με 27 και περισσότερους μαθητές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κατάργηση και συγχώνευση τμημάτων έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση έως και 27 ή περισσότερων μαθητών σε μία τάξη. Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η πρακτική αυτή επηρεάζει την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές πραγματοποιούνται ενώ η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Δ΄ Αθήνας, όπου η κινητοποίηση αφορά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την κατάργηση και συγχώνευση 22 τμημάτων. Η ΕΛ.Α.Σ. δηλώνει τη στήριξή της στις αντιδράσεις της σχολικής κοινότητας και αναφέρει ότι συμμετείχε στην κινητοποίηση με αντιπροσωπεία υπό τον αναπληρωτή Τομεάρχη Παιδείας.

Τι αναφέρει για τα παιδιά με αναπηρία

Ένα από τα βασικά σημεία της παρέμβασης αφορά τις τάξεις στις οποίες φοιτούν μαθητές με αναπηρία. Η ΕΛ.Α.Σ. αποδίδει τις εξελίξεις σε αλλαγή που επήλθε με τον ν. 5224/2025 και υποστηρίζει ότι καταργήθηκε προηγούμενη πρόβλεψη για μείωση του αριθμού μαθητών στα συγκεκριμένα τμήματα.

Κατά την ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή επηρεάζει τόσο τους μαθητές που χρειάζονται αυξημένη εκπαιδευτική υποστήριξη όσο και συνολικά τις συνθήκες διδασκαλίας. Η ΕΛ.Α.Σ. χαρακτηρίζει την αλλαγή υποβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης και θέτει το ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πρόταση για 20 μαθητές στην Πρωτοβάθμια και 22 στη Δευτεροβάθμια

Απέναντι στα πολυπληθή τμήματα, η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει να θεσπιστεί ανώτατο όριο 20 μαθητών ανά τμήμα στην Πρωτοβάθμια και 22 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με περαιτέρω μείωση στη Γ΄ Λυκείου.

Όπως υποστηρίζει, μικρότερες τάξεις μπορούν να διευκολύνουν τη συνεργατική και βιωματική μάθηση, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και την ενεργότερη συμμετοχή των μαθητών. Παράλληλα, εκτιμά ότι μπορούν να περιοριστούν οι παράγοντες διάσπασης της προσοχής και να διευκολυνθεί η διαχείριση των ζητημάτων που προκύπτουν μέσα στην τάξη.

Το δεύτερο αίτημα για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών

Η παρέμβαση δεν περιορίζεται στον αριθμό των μαθητών. Η ΕΛ.Α.Σ. ζητά την κάλυψη όλων των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών και την ενίσχυση των σχολείων με μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το ποσοστό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών φτάνει αυτή τη στιγμή το 35%, χαρακτηρίζοντας την έκταση της αναπλήρωσης παράγοντα αποσταθεροποίησης για το εκπαιδευτικό σύστημα.