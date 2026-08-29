ΑΣΕΠ: Όλα όσα αλλάζουν στο Δημόσιο

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Το νέο πλαίσιο προβλέπει κίνητρα για ταχύτερη βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων που διαθέτουν υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα.

Ριζικά αλλάζει το σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο, καθώς η συμμετοχή σε ηλεκτρονικό πανελλαδικό γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για όσους δημόσιους υπαλλήλους θέλουν να διεκδικήσουν θέση ευθύνης.

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Οι αλλαγές αφορούν ένα ιδιαίτερα μεγάλο τμήμα της δημόσιας διοίκησης, καθώς οι θέσεις προϊσταμένων υπολογίζονται σε περίπου 30.000. Παράλληλα, αλλάζει συνολικά και ο τρόπος υπηρεσιακής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς η προαγωγή δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από τα χρόνια υπηρεσίας, αλλά θα συνδέεται περισσότερο με την αξιολόγηση, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα.

Η πρώτη πρόσκληση για τη νέα διαδικασία επιλογής προϊσταμένων αναμένεται, βάσει του σχεδιασμού, εντός του 2027, σύμφωνα με Τα Νέα.

Πανελλαδική γραπτή εξέταση του ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά ανά τέσσερα χρόνια και θα μπορεί να αφορά ταυτόχρονα υποψηφίους για τα επίπεδα Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.

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Η σχετική πρόσκληση θα εκδίδεται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της εξέτασης και οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Δικαίωμα συμμετοχής προβλέπεται για δημοσίους υπαλλήλους που διαθέτουν τουλάχιστον τρία χρόνια συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση ευθύνης.

Ειδικά, ωστόσο, για την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος προβλέπεται, μεταξύ άλλων, προϋπόθεση έξι ετών πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

Δημιουργείται Μητρώο Υποψηφίων Προϊσταμένων

Μία από τις βασικότερες αλλαγές είναι η δημιουργία Μητρώου Υποψηφίων Προϊσταμένων, το οποίο θα τηρείται ηλεκτρονικά από το ΑΣΕΠ.

Σε αυτό θα εντάσσονται δημόσιοι υπάλληλοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που διαθέτουν τα απαιτούμενα χρόνια υπηρεσίας και επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση ευθύνης, αφού προηγουμένως συμμετάσχουν στη γραπτή εξέταση.

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η μετάβαση σε ένα νέο σύστημα επιλογής στελεχών υπό την εγγύηση του ΑΣΕΠ, καθώς, όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν περάσει ακόμη και 15 χρόνια χωρίς να πραγματοποιηθούν κρίσεις για θέσεις ευθύνης.

Σε τι θα εξετάζονται οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι θα εξετάζονται σε αντικείμενα που αφορούν γνώσεις, δεξιότητες και αποτελεσματικότητα κατά την άσκηση καθηκόντων ευθύνης.

Οι δοκιμασίες θα μπορούν να πραγματοποιούνται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξη κειμένου ή με συνδυασμό των δύο μεθόδων.

Για τις ανάγκες των εξετάσεων προβλέπεται επίσης ότι το ΑΣΕΠ θα μπορεί να δημιουργήσει μητρώο θεμάτων.

Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης θα διαμορφώνεται σε κλίμακα από 1 έως 1.000, χωρίς όμως η επίδοση στον διαγωνισμό να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την τελική επιλογή.

Στη συνολική μοριοδότηση θα λαμβάνονται υπόψη και τα τυπικά και εκπαιδευτικά προσόντα, η εργασιακή εμπειρία και η προηγούμενη άσκηση καθηκόντων ευθύνης.

Αλλάζει και η βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων

Το σχέδιο νόμου δεν περιορίζεται στην επιλογή των προϊσταμένων, αλλά προβλέπει αλλαγές και στο σύστημα υπηρεσιακής εξέλιξης του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων, μέσω του εκσυγχρονισμού της βαθμολογικής διάρθρωσης και των προαγωγών.

Με το νέο βαθμολόγιο, η εξέλιξη ενός υπαλλήλου δεν θα καθορίζεται μόνο από τα χρόνια υπηρεσίας. Κάθε βαθμός θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο εργαζόμενος στη δημόσια διοίκηση.

Για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό θα απαιτείται αφενός η συμπλήρωση ενός ελάχιστου χρόνου παραμονής, ο οποίος θα κυμαίνεται από δύο έως οκτώ χρόνια ανάλογα με τον βαθμό, και αφετέρου η επίδοση του υπαλλήλου στη διαδικασία αξιολόγησης.

Οι εκθέσεις αξιολόγησης θα αποτυπώνουν την επάρκειά του στις δεξιότητες που εξετάζονται στο πλαίσιο του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων.

Τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά

Το νέο πλαίσιο προβλέπει, τέλος, κίνητρα για ταχύτερη βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων που διαθέτουν υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, μεταξύ άλλων, οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, οι οποίοι θα μπορούν να επωφελούνται από τις νέες προβλέψεις για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.