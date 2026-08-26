Προσλήψεις: Άνοιξαν 1.000 θέσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις – Πώς κατανέμονται και πότε λήγουν οι αιτήσεις

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Στην προκήρυξη 1.000 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) για το 2026 προχώρησε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανοίγοντας νέο κύκλο προσλήψεων σε Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία και Κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι συνολικά έξι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν την Τρίτη 25 Αυγούστου στο Τεύχος Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τόσο την αίτηση όσο και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσω των αντίστοιχων εφαρμογών των Γενικών Επιτελείων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει διάρκεια 20 ημερών από τη δημοσίευση των προκηρύξεων, γεγονός που σημαίνει ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να κινηθούν εγκαίρως και να ελέγξουν αναλυτικά τους όρους κάθε προκήρυξης.

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Πού κατανέμονται οι 1.000 θέσεις

Το μεγαλύτερο μέρος των προσλήψεων αφορά τον Στρατό Ξηράς, όπου προκηρύσσονται 370 θέσεις ΕΠΟΠ.

Στο Πολεμικό Ναυτικό προβλέπονται συνολικά 350 θέσεις, εκ των οποίων οι 300 αφορούν γενικές ειδικότητες, ενώ επιπλέον 50 θέσεις προορίζονται για την ειδικότητα Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών.

Στην Πολεμική Αεροπορία ανοίγουν 250 θέσεις ΕΠΟΠ.

Παράλληλα, για πρώτη φορά προβλέπονται 25 θέσεις στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ακόμη 5 θέσεις αφορούν το Κοινό Νομικό Σώμα.

Οι έξι προκηρύξεις

Οι θέσεις κατανέμονται μέσω έξι ξεχωριστών προκηρύξεων, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε αντίστοιχα ΦΕΚ του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

370 θέσεις στον Στρατό Ξηράς

300 θέσεις στο Πολεμικό Ναυτικό

50 επιπλέον θέσεις στο Πολεμικό Ναυτικό για ειδικότητα Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών

250 θέσεις στην Πολεμική Αεροπορία

25 θέσεις στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής

5 θέσεις στο Κοινό Νομικό Σώμα

Οι προκηρύξεις εκδόθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις προσλήψεις ΕΠΟΠ του 2026.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εισέλθουν στην αντίστοιχη εφαρμογή του Γενικού Επιτελείου που αφορά τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται και να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επειδή οι απαιτήσεις μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον Κλάδο, την ειδικότητα και την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τα προβλεπόμενα προσόντα, τις ειδικές προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα πριν από την οριστική υποβολή.

Προθεσμία 20 ημερών

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται σε 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης των προκηρύξεων.

Η προθεσμία είναι κοινή ως προς τη χρονική διάρκειά της, όμως οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμβουλεύονται τη συγκεκριμένη προκήρυξη που τους αφορά για την ακριβή καταληκτική ημερομηνία και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Η νέα προκήρυξη των 1.000 θέσεων δημιουργεί έτσι σημαντικό αριθμό ευκαιριών ένταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει και η έναρξη προσλήψεων στο νέο Κοινό Σώμα Πληροφορικής.