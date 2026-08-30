ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα για 3.903 θέσεις στο Δημόσιο – Πότε έρχονται

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Αντίστροφη μέτρηση για τέσσερις μεγάλες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αφορούν συνολικά 3.903 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

Το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων αφορά φορείς του υπουργείου Υγείας, ενώ ξεχωριστή διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για προσλήψεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Οι υποψήφιοι που αναμένουν αποτελέσματα προέρχονται από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς στις τέσσερις προκηρύξεις περιλαμβάνονται θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι διαδικασίες δεν βρίσκονται όλες στο ίδιο σημείο. Σε ορισμένες προκηρύξεις πραγματοποιείται ήδη ο έλεγχος των ενστάσεων πριν από την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, ενώ σε άλλες συνεχίζεται η εξέταση αιτήσεων και δικαιολογητικών για να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες.

1Κ/2026: Προς οριστικά αποτελέσματα για τους υποψηφίους ΥΕ

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η προκήρυξη 1Κ/2026, μέσω της οποίας προβλέπεται η κάλυψη 510 θέσεων για υποψηφίους Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς που υπάγονται στο υπουργείο Υγείας.

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Στην ίδια προκήρυξη έχουν ενταχθεί και θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι οποίες καλύπτονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και διάρκεια απασχόλησης τριών ετών.

Αυτή την περίοδο, για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, διενεργείται από το ΑΣΕΠ ο προβλεπόμενος αυτεπάγγελτος έλεγχος, παράλληλα με την εξέταση των ενστάσεων που έχουν κατατεθεί. Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου θα ανοίξει ο δρόμος για τους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων.

2Κ/2026: Αναμένονται προσωρινά αποτελέσματα για 1.696 θέσεις

Ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό υποψηφίων αφορά η 2Κ/2026, καθώς μέσω αυτής πρόκειται να καλυφθούν 1.696 θέσεις στις κατηγορίες Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλήψεις αφορούν κατά κύριο λόγο μόνιμο προσωπικό σε υπηρεσίες και φορείς του υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, προβλέπονται θέσεις τριετούς διάρκειας στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Η επεξεργασία της προκήρυξης βρίσκεται στο στάδιο του ελέγχου των αιτήσεων και των δικαιολογητικών. Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας θα καταρτιστούν και θα δημοσιοποιηθούν οι προσωρινοί πίνακες.

3Κ/2026: Στην τελική ευθεία οι 43 θέσεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Διαφορετικό φορέα αφορά η προκήρυξη 3Κ/2026, η οποία προβλέπει την πρόσληψη 43 μονίμων υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη ο αυτεπάγγελτος έλεγχος, καθώς και η εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων.

Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων αναμένεται να εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επιλογής για τις συγκεκριμένες θέσεις.

4Κ/2026: Έλεγχος δικαιολογητικών για τους υποψηφίους ΔΕ

Σημαντικός αριθμός προσλήψεων περιλαμβάνεται και στην προκήρυξη 4Κ/2026, η οποία αφορά συνολικά 1.654 θέσεις για προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις κατανέμονται σε φορείς του υπουργείου Υγείας, ενώ και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται προσωπικό τριετούς απασχόλησης με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Στην παρούσα φάση το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς το ΑΣΕΠ επεξεργάζεται τις αιτήσεις και ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αναμένεται η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Ποιες προκηρύξεις βρίσκονται πιο κοντά στην ολοκλήρωση

Με βάση την πορεία των διαδικασιών, οι 1Κ/2026 και 3Κ/2026 βρίσκονται στο στάδιο που προηγείται της έκδοσης οριστικών αποτελεσμάτων, καθώς εξετάζονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι ενστάσεις.

Αντίθετα, στις 2Κ/2026 και 4Κ/2026 συνεχίζεται η επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών, προκειμένου να ακολουθήσει η κατάρτιση προσωρινών πινάκων.

Συνολικά, οι τέσσερις διαδικασίες αφορούν 3.903 θέσεις, γεγονός που διατηρεί το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων στραμμένο στις επόμενες ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ.