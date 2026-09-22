Σχολεία: Στη Βουλή το πρόβλημα με τα 27άρια τμήματα – Παπαϊωάννου: Μη δημιουργούμε εικόνα συγχωνεύσεων εκεί που δεν έγιναν

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Τα 27άρια τμήματα και η στήριξη μαθητών με αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες βρέθηκαν στο επίκεντρο της Βουλής – Τι ειπώθηκε για Τμήματα Ένταξης και Παράλληλη Στήριξη.

Τα 27άρια τμήματα, τα Τμήματα Ένταξης και η Παράλληλη Στήριξη βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στη Βουλή ανάμεσα στον βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστο Κατσώτη και τον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου, με αφορμή την κατάσταση στο 10ο Γυμνάσιο και το 4ο ΓΕΛ Καλλιθέας.

Η συζήτηση ξεκίνησε από τις καταγγελίες για συρρίκνωση των δύο σχολείων, αλλά επεκτάθηκε στις συνθήκες που δημιουργούνται σε πολυπληθή τμήματα και ειδικά για τους μαθητές που χρειάζονται πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός απέρριψε ότι πραγματοποιήθηκαν συγχωνεύσεις στα δύο συγκεκριμένα σχολεία και έδωσε στοιχεία για Τμήματα Ένταξης και εγκεκριμένες περιπτώσεις Παράλληλης Στήριξης.

Στο επίκεντρο τα τμήματα με 27 μαθητές

Ο Χρήστος Κατσώτης συνέδεσε τις συγχωνεύσεις τμημάτων που καταγγέλλει με τη δημιουργία πολυπληθών τάξεων, κάνοντας λόγο για τμήματα στα οποία φοιτούν 27 μαθητές. Όπως ανέφερε στη δευτερολογία του, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές είχαν πραγματοποιήσει παράσταση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας να σταματήσουν οι συμπτύξεις στη Δ΄ Αθήνας.

Κατά τον ίδιο, οι συνθήκες αυτές δυσκολεύουν το εκπαιδευτικό έργο, ιδιαίτερα όταν μέσα στην ίδια τάξη υπάρχουν παιδιά με διαφορετικές και αυξημένες ανάγκες υποστήριξης. Έθεσε έτσι το ερώτημα κατά πόσο ένας εκπαιδευτικός μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή μέσα σε τάξεις 25 ή 27 παιδιών.

Το ανώτατο όριο των 27 μαθητών σε Γυμνάσια και Α΄ και Β΄ Λυκείου προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο, ενώ για τη Γ΄ Λυκείου το αντίστοιχο όριο είναι 25 μαθητές. Αυτό επιβεβαιώνεται και σε πρόσφατη επίσημη απάντηση του Υπουργείου Παιδείας στη Βουλή.

Τι έθεσε για τα Τμήματα Ένταξης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο βουλευτής στη σύνδεση του αριθμού των μαθητών μιας τάξης με τη λειτουργία Τμήματος Ένταξης. Υποστήριξε ότι μέχρι πριν από έναν χρόνο μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να μειωθεί ο αριθμός μαθητών όταν φοιτούσαν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρία, ενώ τώρα, όπως ανέφερε, η ύπαρξη Τμήματος Ένταξης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μη γίνεται η συγκεκριμένη μείωση.

Σύμφωνα με όσα είπε στη Βουλή, το αποτέλεσμα είναι να παραμένουν πολυπληθή τα τμήματα ακόμη και όταν υπάρχουν μαθητές με αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Πρόκειται για ένα από τα βασικά σημεία της κριτικής που άσκησε, συνδέοντάς το άμεσα με τις πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας μέσα στην τάξη.

Η ανησυχία για την Παράλληλη Στήριξη

Το τρίτο ζήτημα που τέθηκε αφορά την Παράλληλη Στήριξη. Ο Χρήστος Κατσώτης υποστήριξε ότι, με βάση τις οδηγίες και τις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, διαφαίνεται σημαντική μείωση στις προσλήψεις εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης, προειδοποιώντας για επιπτώσεις στους μαθητές.

Στη συζήτηση συνέδεσε το ζήτημα με τα 27άρια τμήματα, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την εκπαιδευτική διαδικασία όταν υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται εξατομικευμένη ή πρόσθετη υποστήριξη.

Τι απάντησε ο Παπαϊωάννου για Τμήματα Ένταξης και Παράλληλη

Στη δευτερολογία του, ο Νίκος Παπαϊωάννου αναγνώρισε ότι υπάρχει ευθύνη της Πολιτείας απέναντι στους μαθητές που χρειάζονται αυξημένη υποστήριξη, δίνοντας συγκεκριμένα στοιχεία για τα δύο σχολεία της Καλλιθέας.

Όπως ανέφερε, στο 10ο Γυμνάσιο Καλλιθέας λειτουργεί ενεργό Τμήμα Ένταξης, ενώ έχουν εγκριθεί πέντε περιπτώσεις Παράλληλης Στήριξης για τη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Στο 4ο ΓΕΛ Καλλιθέας έχουν επίσης εγκριθεί πέντε περιπτώσεις Παράλληλης Στήριξης για τη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

Ο υφυπουργός επικαλέστηκε ακόμη τη δημιουργία 3.448 νέων Τμημάτων Ένταξης, αναφέροντας ότι ο συνολικός αριθμός τους αυξήθηκε κατά 89,6%. Τα στοιχεία αυτά τα παρουσίασε ως απάντηση στην κριτική για τη δυνατότητα ουσιαστικής παιδαγωγικής υποστήριξης των μαθητών.