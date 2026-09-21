Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός ταινίας για την Ελληνική Επανάσταση – Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

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Μαθητές και μαθήτριες Β’ και Γ’ Γυμνασίου καλούνται να δημιουργήσουν ταινία μικρού μήκους με θέμα «Επέτειοι και προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης», στο πλαίσιο πανελλήνιου διαγωνισμού που διοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας.

Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος διοργανώνουν πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους (βίντεο) με θέμα: «Επέτειοι και προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης» με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από ιστορικά γεγονότα, όπως ο ηρωικός θάνατος του Γεωργίου Καραϊσκάκη, η εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια ως του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος και η ιστορική νίκη των ηρωικών Μοναχών του Μεγάλου Σπηλαίου κατά του Ιμπραήμ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν έως 25 Φεβρουαρίου 2027 μαθητές/τριες Β’ και Γ’ Γυμνασίου όλης της Ελλάδας, ατομικά ή σε ομάδες έως τριών ατόμων, υπό την επίβλεψη ενός/μίας εκπαιδευτικού.

Οι διακριθέντες/θείσες θα λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτική επίσκεψη στα Καλάβρυτα και τελετή απονομής τίτλων διάκρισης.

Κατά το τρέχον σχολικό έτος οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν μια ταινία μικρού μήκους (βίντεο), εμπνεόμενοι/ες από μία από τις παρακάτω σπουδαίες προσωπικότητες των ηρωικών αγώνων του έθνους μας:

α. Γεώργιος Καραϊσκάκης

β. Ιωάννης Καποδίστριας

γ. ηρωικοί μοναχοί του Μεγάλου Σπηλαίου

δ. ανώνυμη γυναίκα της Ελληνικής Επανάστασης (ενδεικτικώς: Μανιάτισσες, Χιώτισσες, Ναουσαίες κ.ά.)

Μέσα από τις δημιουργίες τους οι μαθητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το θέμα, να εξοικειωθούν με την επιστημονική και ιστορική έρευνα μέσα από την αναδίφηση και μελέτη ιστορικών πηγών, καθώς και να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία και την επικαιρότητά του στη σύγχρονη ζωή, αντλώντας έμπνευση ιδίως από τη ζωή και το έργο των προσωπικοτήτων στις οποίες εστιάζει ο διαγωνισμός κατά το τρέχον σχολικό έτος.