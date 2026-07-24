Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Με ποια κριτήρια θα γίνουν οι προσωρινές τοποθετήσεις

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Η διαδικασία κάλυψης των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες και η σειρά προτεραιότητας για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκονται στο επίκεντρο ενημέρωσης που παρέχει ο αιρετός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, Τάκης Ρουμπής.

Με αναλυτική αναφορά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αποσαφηνίζει τα στάδια των τοποθετήσεων για λειτουργικά υπεράριθμους, εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ, αποσπασμένους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές.

Όπως επισημαίνει ο κ. Ρουμπής, οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί προηγούνται στην κάλυψη των λειτουργικών κενών, ενώ ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ, οι αποσπασμένοι εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ και, στη συνέχεια, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τοποθετούνται προσωρινά βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση των αναπληρωτών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

Διαδικασία τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά

Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Στις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 9 του Π.Δ.50/1996, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 12, παρ. 2 του Π.Δ.100/1997, προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι, ενώ κατέχουν οργανική θέση πλεονάζουν λόγω μεταβολών των σχολικών μονάδων, χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι και τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, σε λειτουργικά κενά βάσει των μονάδων μετάθεσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 15 του Π.Δ.79/2017, οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων συμπληρώνουν το ωράριό τους στο συστεγαζόμενο σχολείο. Η συμπλήρωση ωραρίου σε άλλο σχολείο γίνεται όταν στο συστεγαζόμενο δεν υπάρχουν διαθέσιμες ώρες για συμπλήρωση ή όταν αυτή συντελεί στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σε επίπεδο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με Α.Π.:137644/Ε1/03-09-2015 αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετά και την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά εξακολουθούν και παραμένουν στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ τοποθετούνται σε λειτουργικά κενά μετά τους λειτουργικά υπεράριθμους.

Στη συνέχεια τοποθετούνται οι αιτούντες απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ και οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ. Οι τοποθετήσεις τους γίνονται βάσει των μορίων απόσπασης και συγκρίνονται μεταξύ τους. Οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες (βλ. σύνδεσμο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) προηγούνται έναντι των λοιπών εκπαιδευτικών σε αυτές τις τοποθετήσεις.

Σχετικά με τις τοποθετήσεις των κατά προτεραιότητα αποσπασμένων εκπαιδευτικών (εξαιρούνται όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες) η προτεραιότητα στις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ αφορά αποκλειστικά στις συγκεκριμένες αποσπάσεις, όπου οι εκπαιδευτικοί αυτοί συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους. Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονται με τους οργανικά ανήκοντες και τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, καθώς κατ’ έννοια και σκοπό οι οργανικά ανήκοντες προηγούνται των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ.144/1997, όπου αναφέρεται ότι:

«1. Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου (άρθρο 46 παρ. 6 του ν.2413/1996). Για το σκοπό αυτό οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού.

2. Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπ/κών.

3. Οι ανωτέρω εκπ/κοί τοποθετούνται οριστικά σύμφωνα με την διαδικασία των μεταθέσεων μέσα στην ίδια περιοχή και τις διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφο 6 του ν.2413/1996.».

Σχετικό για τις προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών είναι και το έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στον σύνδεσμο: http://takisroumpis.gr/?p=19601.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 16 του ΦΕΚ 6273/2021, στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά τοποθετούνται οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί με απόφαση των Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης.

Τάκης Ρουμπής

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας