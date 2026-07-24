Προβληματισμός για την κατάσταση των σχολείων: Τι καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί

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Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας επανέρχεται με σκληρή ανακοίνωση για την κατάσταση των σχολικών υποδομών στο νησί, με αφορμή τα προβλήματα που, όπως καταγγέλλει, εμφανίστηκαν εκ νέου στο 1ο ΕΠΑΛ Κέρκυρας, λίγους μόλις μήνες μετά τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Η εκπαιδευτική ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν δεν αντιμετώπισαν τα σοβαρά και διαχρονικά κτιριακά ζητήματα, κάνοντας λόγο για «πασαλείμματα» και για έναν ψευδή εφησυχασμό που δημιουργήθηκε γύρω από την ασφάλεια του σχολείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο κτίριο του 1ου ΕΠΑΛ έχουν ήδη καταγραφεί αποκολλήσεις τμημάτων από το ταβάνι και πτώσεις σοβάδων, γεγονός που, κατά την ΕΛΜΕ Κέρκυρας, αναδεικνύει την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις στις σχολικές εγκαταστάσεις. Η Ένωση αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καλώντας παράλληλα εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές να διεκδικήσουν σύγχρονα και ασφαλή δημόσια σχολεία με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΛΜΕ Κέρκυρας:

Ούτε χρόνος δεν πέρασε από την έναρξη του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» στα σχολεία με την «ελεημοσύνη» των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες έδωσαν κάποια ψίχουλα, τα οποία αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα τεράστια κέρδη, που αυτές έχουν συσσωρεύσει μέσα στην κρίση, με την άμεση στήριξη των κυβερνήσεων. Μόνο το 2023, τα καθαρά κέρδη των τραπεζών ξεπέρασαν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ!

Πανηγύριζαν όλοι στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Παιδείας, ο τοπικός βουλευτής και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι μάλιστα έσπευσαν να διαφημίσουν το «έργο» της κυβέρνησης, φωτογραφιζόμενοι μπροστά από τις σκαλωσιές και μπροστά από τους βαμμένους τοίχους. Οι Δήμαρχοι στοιχήθηκαν πίσω από το πρόγραμμα, προκειμένου να αποποιηθούν των ευθυνών τους και να μην κάνουν τίποτα για τα σχολικά κτίρια, των οποίων έχουν την ευθύνη.

Μάταια τα εκπαιδευτικά σωματεία προειδοποιούσαν ότι είναι πασαλείμματα και ότι υπάρχουν δομικά προβλήματα στα σχολεία και ειδικά στο 1ο ΕΠΑΛ, όπου πάνω από τις ρωγμές και τους σκουριασμένους οπλισμούς, απλά στόκαραν κι έβαψαν, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική παρέμβαση στα κτιριακά προβλήματα του σχολείου.

Σε λιγότερο από ένα χρόνο λοιπόν, φαίνονται τα αποτελέσματα των πανηγυρισμών των κυβερνητικών στελεχών, όπου στο 2ο όροφο του «καινούριου» 1ου ΕΠΑΛ, φούσκωσαν οι μπογιές και με ένα απλό ξυσιμο αποκολλήθηκαν τεράστια κομμάτια από το ταβάνι, με αποτέλεσμα να καθίσταται επικίνδυνο, αν δεν φτιαχτεί μέχρι να ξεκινήσουν τα σχολεία. Είχε προηγηθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς, πτώση σοβάδων σε αίθουσα του σχολείου.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης, του Υπουργείου, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και της Τοπικής Διοίκησης, είναι τεράστιες, γιατί εκτός από το ότι έμειναν σε ότι έγινε με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» στα σχολεία, με τις δηλώσεις και τη στάση τους, έδωσαν ένα ψεύτικο εφησυχασμό σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές ότι στο σχολείο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ασφαλείας.

Κατηγορούσαν μάλιστα την ΕΛΜΕ ότι κινδυνολογεί κι ότι αντιδρά μόνο για αντιπολιτευτικούς λόγους.

Μάλιστα η Υπουργός, η οποία επισκέφτηκε πρόσφατα το σχολείο δεν μπήκε καν στον κόπο να ακούσει τα προβλήματα που υπάρχουν ή έστω να ανέβει στο 2ο όροφο…

Η κυβέρνηση έχει λεφτά για να τα δίνει για εξοπλισμούς, για πολεμική προετοιμασία και δωράκια στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν έχει όμως ούτε ευρώ για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών και των εργαζομένων στα σχολεία.

Ως ΕΛΜΕ Κέρκυρας δηλώνουμε ότι δε θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για σύγχρονα ασφαλή σχολεία, γιατί δε θέλουμε να ζήσουμε καινούρια «Τέμπη», αυτή τη φορά μέσα στα σχολικά κτίρια.

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας καλεί τους εργαζόμενους, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Κέρκυρας να μην συμβιβαστούν με τα ψίχουλα. Να διεκδικήσουν σύγχρονα, ασφαλή και δημόσια σχολεία, με πλήρη κρατική χρηματοδότηση και ουσιαστικές παρεμβάσεις σε υποδομές, στατική επάρκεια, πυρασφάλεια και αντισεισμική θωράκιση.

Να βάλουμε τέλος στην υποκρισία και τη διαχείριση της φτώχειας. Η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι του κόστους – οφέλους.

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!