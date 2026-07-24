Έτοιμες οι 388 κάμερες στα φανάρια – Πώς θα καταγράφουν τις παραβάσεις

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H ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου συστήματος επιτήρησης που ολοκληρώθηκε στην Αττική.

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε την εγκατάσταση 388 καμερών σε σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις του λεκανοπεδίου, οι οποίες θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη.

Το έργο, που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχει συνολικό προϋπολογισμό 13,38 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και εντάσσεται στο «Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας».

Πού τοποθετήθηκαν οι κάμερες

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, οι 388 κάμερες έχουν εγκατασταθεί σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους, οι οποίοι επιλέχθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Η επιλογή των σημείων βασίστηκε σε στοιχεία που καταγράφουν αυξημένη επικινδυνότητα, συχνά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που συνδέονται με την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα

Οι κάμερες θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις περιπτώσεις παραβίασης ερυθρού σηματοδότη.

Για κάθε παράβαση, θα αποστέλλεται στην Ελληνική Αστυνομία πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας, το οποίο θα περιλαμβάνει:

Έξι φωτογραφίες

Ένα βίντεο του περιστατικού

Στόχος είναι η βεβαίωση των παραβάσεων να πραγματοποιείται με αξιοπιστία και διαφάνεια, ενώ, όπως επισημαίνεται, έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των επιβατών των οχημάτων.

Αναμένεται η πλήρης διασύνδεση του συστήματος

Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διασύνδεση των συστημάτων και να ξεκινήσει η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία των καμερών.

Μέχρι τότε, συνεχίζονται οι απαραίτητες τεχνικές και διοικητικές διαδικασίες, ώστε το νέο δίκτυο επιτήρησης να τεθεί σε εφαρμογή.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, χαρακτήρισε το έργο ως ένα σημαντικό εργαλείο πρόληψης.

«Οι 388 κάμερες έχουν εγκατασταθεί και είναι έτοιμες να αποτελέσουν ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ή και θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.

«Δεν πρόκειται για ένα έργο με εισπρακτική λογική. Είναι ένα έργο πρόληψης, ευθύνης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια έχει ολοκληρώσει το σκέλος των δικών της αρμοδιοτήτων και αναμένει πλέον την ολοκλήρωση των διαδικασιών από την Πολιτεία για την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος.