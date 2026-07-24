Μισθοί: Οι αλλαγές που έρχονται έως το 2027 – Αυξήσεις σε κατώτατο, τριετίες και μέσες αποδοχές

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Οι μισθοί και η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων παραμένουν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, καθώς ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει περαιτέρω αυξήσεις τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει τα 950 ευρώ μεικτά έως το 2027, ενώ παράλληλα έχει τεθεί ως στόχος ο μέσος μεικτός μισθός στον ιδιωτικό τομέα να διαμορφωθεί στα 1.500 ευρώ.

Ωστόσο, παρά τις μισθολογικές αναπροσαρμογές, οι πιέσεις από το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθούν να περιορίζουν τα οφέλη για τους εργαζομένους, με την αγοραστική δύναμη να παραμένει αισθητά χαμηλότερη σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο σχεδιασμός για τον κατώτατο μισθό

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό προγραμματισμό, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί στα 950 ευρώ την 1η Απριλίου 2027, χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή της αναπροσαρμογής νωρίτερα ή ακόμη και σε υψηλότερα επίπεδα.

Μισθοί 2027: Έρχεται νέα αύξηση στον κατώτατο – Πώς διαμορφώνονται οι αποδοχές

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Απριλίου 2026 ο κατώτατος μισθός διαμορφώθηκε στα 920 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4,55% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να ενεργοποιηθούν οι τριετίες για χιλιάδες εργαζομένους, προσθέτοντας επιπλέον 10% στις κατώτατες αποδοχές όσων συμπληρώνουν την απαιτούμενη προϋπηρεσία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί εργαζόμενος που προσλήφθηκε για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2024, ο οποίος αναμένεται να δει τον μισθό του να αυξάνεται κατά 92 ευρώ, φτάνοντας τα 1.012 ευρώ από τις αρχές του 2027.

Ο στόχος για μέσο μισθό 1.500 ευρώ

Την ίδια στιγμή, η επίτευξη του στόχου για μέσο μεικτό μισθό 1.500 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική. Με αφετηρία τα 1.362 ευρώ μεικτά του 2025, απαιτούνται αυξήσεις που θα υπερβαίνουν σημαντικά τον πληθωρισμό, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με στόχο η κάλυψη των εργαζομένων να προσεγγίσει το 80%, από περίπου 30% που εκτιμάται σήμερα. Ήδη περισσότερα από 400.000 άτομα καλύπτονται από νέες συλλογικές συμβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισμός, η εστίαση, η αρτοποιία, η βιομηχανία ζαχαρωδών και οι τεχνολόγοι και επιστήμονες τροφίμων.

Οι επισημάνσεις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, η οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων ετών δεν έχει οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών εργασίας. Όπως επισημαίνεται, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων αντιστοιχεί μόλις στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ το πραγματικό εισόδημα παραμένει χαμηλότερο από τα επίπεδα πριν από την οικονομική κρίση.

Παράλληλα, επιστημονικές μελέτες καταγράφουν ότι η φορολογία και οι ασφαλιστικές εισφορές συνεχίζουν να περιορίζουν τον καθαρό μισθό, ενώ ο πληθωρισμός εξακολουθεί να απορροφά σημαντικό μέρος των αυξήσεων.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% την περίοδο 2019-2025 και εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα του 2021. Επιπλέον, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η δημόσια υγεία, η κοινωνική μέριμνα, η εστίαση και το εμπόριο, τα πραγματικά ωρομίσθια παραμένουν χαμηλότερα σε σχέση με το 2009.

Παρά την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2025, το κατά κεφαλήν εισόδημα εξακολουθεί να υπολείπεται του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η αύξηση του μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα κατά 1,5% δεν έχει καταφέρει να αντισταθμίσει πλήρως τις απώλειες στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.