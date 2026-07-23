Σε ισχύ το θερινό πρόγραμμα στα ΜΜΜ – Τι αλλάζει στα δρομολόγια

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Σε ισχύ βρίσκεται το θερινό πρόγραμμα λειτουργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ) και θα διαρκέσει έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Το θερινό ωράριο θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, ενώ η επαναφορά στα χειμερινά δρομολόγια προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, παράλληλα με την επιστροφή των εκδρομέων. Η αραιότερη διέλευση των μέσων οφείλεται στη μειωμένη επιβατική ζήτηση, λόγω των καλοκαιρινών αδειών και της σταδιακής αναχώρησης των κατοίκων της πρωτεύουσας.

Οι αλλαγές σε δρομολόγια των Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ

Η ΣΤΑΣΥ προσαρμόζει τις συχνότητες των μέσων σταθερής τροχιάς με βάση τη θερινή ζήτηση:

Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): Οι συρμοί διέρχονται ανά 7 με 7,5 λεπτά τις καθημερινές.

Γραμμή 2 (Μετρό): Τις ώρες αιχμής (07:00 – 19:00) τα δρομολόγια γίνονται ανά 4,5 λεπτά, ενώ τις υπόλοιπες ώρες η συχνότητα κυμαίνεται από 5 έως 7 λεπτά.

Γραμμή 3 (Μετρό): Λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών, ισχύει ειδικό καθεστώς. Οι συρμοί περνούν ανά 4,5 λεπτά το πρωί (ώρες αιχμής) και ανά 5,5 έως 8 λεπτά την υπόλοιπη ημέρα.

Τραμ: Τα δρομολόγια εκτελούνται περίπου ανά 12 λεπτά μέχρι τις 22:00 το βράδυ.

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Στον αντίποδα των περικοπών, ορισμένα δρομολόγια ενισχύονται για την κάλυψη των εποχικών αναγκών.

Συγκεκριμένα, πυκνώνουν οι γραμμές προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η γραμμή 122 (Βάρκιζα – Σταθμός Αργυρούπολης), η οποία μετατρέπεται σε καθημερινή, προκειμένου να εξυπηρετεί τους λουόμενους.

Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των πανεπιστημιακών γραμμών 242, 250 και Ε90 μέχρι την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο μέσω της εφαρμογής τηλεματικής του ΟΑΣΑ ή της ιστοσελίδας telematics.oasa.gr. Μάλιστα, συνίσταται στο επιβατικό κοινό να παραμένουν ενήμεροι για πιθανές έκτακτες τροποποιήσεις που ενδέχεται να προκύψουν.