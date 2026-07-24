Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 1.000 πτυχιούχους

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Η επιστροφή στην αγορά εργασίας και η δυνατότητα συμπλήρωσης των απαιτούμενων ενσήμων για συνταξιοδότηση βρίσκονται στον πυρήνα του νέου προγράμματος της ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω.

Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Αυγούστου, όταν δήμοι, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου θα κληθούν να δηλώσουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό.

Την έναρξη του προγράμματος γνωστοποίησε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ανοίγουν άμεσα οι αιτήσεις για 1.000 θέσεις ανέργων πτυχιούχων, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις επαγγελματικές σχολές της Υπηρεσίας.

Απασχόληση έως δύο χρόνια για ανέργους 55+

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει απασχόληση συνολικής διάρκειας 24 μηνών, η οποία θα κατανέμεται σε δύο διαδοχικές περιόδους των 12 μηνών. Οι εργαζόμενοι θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ενώ η ΔΥΠΑ θα επιχορηγεί τους φορείς για την καταβολή των αποδοχών τους.

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Σύμφωνα με τη διοικήτρια της Υπηρεσίας, η δράση δεν αποσκοπεί μόνο στην επιστροφή ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας στην εργασία. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συγκεντρώσουν τα ένσημα που χρειάζονται για τη συνταξιοδότησή τους.

Παράλληλα, το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει ανάγκες στελέχωσης σε δήμους, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού. Όπως ανέφερε η Γιάννα Χορμόβα, η συγκεκριμένη παρέμβαση συμβάλλει και στην αντιμετώπιση των ηλικιακών διακρίσεων στην αγορά εργασίας.

Πώς θα γίνεται η επιλογή των υποψηφίων

Στις αρχές Αυγούστου οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα καταθέσουν στη ΔΥΠΑ τα αιτήματά τους, προσδιορίζοντας τις ειδικότητες και τις ανάγκες που επιθυμούν να καλύψουν. Στη συνέχεια, οι εργασιακοί σύμβουλοι της Υπηρεσίας θα αναζητήσουν κατάλληλους υποψηφίους μέσα από το μητρώο των εγγεγραμμένων ανέργων.

Η τελική απόφαση για την πρόσληψη θα λαμβάνεται από τον εκάστοτε φορέα, αφού προηγηθεί η υπόδειξη των υποψηφίων από τη ΔΥΠΑ.

Προτεραιότητα θα έχουν οι μακροχρόνια άνεργοι, με βασικό κριτήριο το διάστημα παραμονής στην ανεργία. Ωστόσο, στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν αρκετοί μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών, θα μπορούν να επιλεγούν και πρόσωπα με μικρότερη διάρκεια ανεργίας.

Στόχος οι προσλήψεις έως τα τέλη Σεπτεμβρίου

Η ΔΥΠΑ επιδιώκει να ολοκληρώσει τη διαδικασία έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ώστε οι προσλήψεις να πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατό.

Όπως επισημάνθηκε, το πρόγραμμα συγκεντρώνει ήδη έντονο ενδιαφέρον τόσο από τους δημόσιους φορείς που χρειάζονται προσωπικό όσο και από τους ανέργους που αναζητούν μια νέα δυνατότητα απασχόλησης και ασφαλιστικής κάλυψης.

Ανοίγουν 1.000 θέσεις για ανέργους πτυχιούχους

Παράλληλα με το πρόγραμμα για τους άνω των 55 ετών, ανοίγουν άμεσα οι αιτήσεις για ακόμη 1.000 θέσεις εργασίας. Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 54 ετών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο έχει επιλεγεί ώστε το πρόγραμμα να μη συμπίπτει με τη δράση για τους ανέργους 55 ετών και άνω.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα πραγματοποιείται με βάση τη διάρκεια της ανεργίας, την επαγγελματική εμπειρία, τα ακαδημαϊκά και τα υπόλοιπα προσόντα τους. Στη διαδικασία θα περιλαμβάνεται και συνέντευξη.

Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές θα ανέρχονται σε 1.250 ευρώ για τους αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και σε 1.200 ευρώ για τους αποφοίτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση

Σε αντίθεση με το πρόγραμμα των ανέργων άνω των 55 ετών, όπου οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν υποψηφίους στους φορείς, για τις 1.000 θέσεις πτυχιούχων οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους.

Για τον λόγο αυτό, οι άνεργοι πτυχιούχοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ΔΥΠΑ και να επιλέγουν τις διαθέσιμες θέσεις που ανταποκρίνονται στα προσόντα και στα ενδιαφέροντά τους.