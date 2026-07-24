Βάσεις 2026 – Στρατιωτικές σχολές: Πού καλύφθηκαν όλες οι θέσεις

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Έπειτα από αρκετά χρόνια περιορισμένου ενδιαφέροντος και κενών θέσεων, οι παραγωγικές σχολές του Στρατού Ξηράς κατέγραψαν φέτος πλήρη κάλυψη των θέσεων που είχαν προκηρυχθεί μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Βάσεις 2026: Η εξέλιξη αφορά τόσο τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων όσο και τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με την εικόνα προηγούμενων ετών.

Στρατιωτικές πηγές χαρακτηρίζουν το 2026 ως χρονιά-ορόσημο, καθώς τα στοιχεία αποτυπώνουν αυξημένη ζήτηση και ανανεωμένο ενδιαφέρον των νέων για τη στρατιωτική σταδιοδρομία. Η άνοδος των βάσεων και η σημαντική αύξηση του αριθμού των εισακτέων παρουσιάζονται ως ενδείξεις αναστροφής μιας πολυετούς αρνητικής τάσης.

Μεγάλη αύξηση του αριθμού των εισακτέων

Σε σύγκριση με το 2025, ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων αυξήθηκε κατά 108,5%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μεταβολή στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, όπου η αύξηση έφτασε το 252,5%.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι συγκεκριμένες επιδόσεις επιβεβαιώνουν τη θεαματική ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τις παραγωγικές σχολές του Στρατού Ξηράς και τη μεγαλύτερη απήχησή τους στη νέα γενιά υποψηφίων.

Άνοδος έως 2.695 μόρια στη Σχολή Ευελπίδων

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η μεταβολή των βάσεων εισαγωγής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Στην κατεύθυνση των Όπλων καταγράφηκε αύξηση 2.125 μορίων, ενώ στα Σώματα η άνοδος ανήλθε σε 2.695 μόρια.

Με τις συγκεκριμένες αυξήσεις, η Σχολή Ευελπίδων συγκαταλέγεται στις δέκα σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο των βάσεων σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, καλύφθηκαν όλες οι προβλεπόμενες θέσεις τόσο στα Όπλα όσο και στα Σώματα.

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Οι αλλαγές που ενίσχυσαν την ελκυστικότητα των σχολών

Οι στρατιωτικές πηγές συνδέουν τη φετινή εικόνα με τις πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της στρατιωτικής εκπαίδευσης, την ενίσχυση της ακαδημαϊκής της διάστασης και τη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των στελεχών.

Όπως αναφέρουν, το νέο θεσμικό πλαίσιο και οι βελτιωμένες δυνατότητες σταδιοδρομίας συνέβαλαν καθοριστικά στην πλήρη κάλυψη των θέσεων και στην επαναφορά των παραγωγικών σχολών στις υψηλότερες επιλογές των υποψηφίων.

Αναστροφή της αρνητικής τάσης

Η συνολική εικόνα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026 παρουσιάζεται ως ανατροπή της πτωτικής πορείας που είχε καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια. Η πλήρης κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων θεωρείται μετρήσιμο αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο της στρατιωτικής εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας.

Κατά τις ίδιες πηγές, η εξέλιξη δείχνει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις προσελκύουν ξανά νέους και νέες υψηλού επιπέδου, οι οποίοι μπορούν να στελεχώσουν τον Ελληνικό Στρατό με γνώση, επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην αποστολή του.