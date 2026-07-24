Βάσεις 2026: Ποιες σχολές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο

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Η ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής 2026 επιβεβαίωσε τις αλλαγές που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στις επιλογές των υποψηφίων, με τις σχολές που συνδέονται με την Υγεία, την Τεχνολογία και τις Ένοπλες Δυνάμεις να ενισχύουν τη θέση τους στον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αντίθετα, αρκετά τμήματα των ανθρωπιστικών επιστημών και της εκπαίδευσης συνέχισαν να καταγράφουν χαμηλότερες επιδόσεις.

Η φετινή εικόνα των βάσεων αναδεικνύει τις διαφορετικές τάσεις που διαμορφώνονται στις προτιμήσεις των υποψηφίων, με ορισμένες σχολές να σημειώνουν εντυπωσιακές αυξήσεις και άλλες να κινούνται πτωτικά σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Άνοδος σε Ιατρικές, Τεχνολογία και στρατιωτικές σχολές

Οι Ιατρικές Σχολές διατήρησαν την υψηλή τους ζήτηση, με την Ιατρική Σχολή Αθηνών να φτάνει τα 18.900 μόρια, καταγράφοντας αύξηση 125 μορίων σε σχέση με το 2025.

Θετική ήταν και η εικόνα στις στρατιωτικές σχολές, καθώς η Σχολή Αξιωματικών στη Θεσσαλονίκη σημείωσε άνοδο περίπου 500 μορίων, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν και τμήματα που συνδέονται με την Πληροφορική και την Τεχνολογία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Σχολή Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία κατέγραψε αύξηση 2.215 μορίων, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ενίσχυση της ζήτησης για τεχνολογικές σπουδές.

Βάσεις 2026: Oι τοπ 10 σχολές με την υψηλότερη μοριοδότηση

Παράλληλα, οι σχολές Ψυχολογίας παρέμειναν στις σταθερές επιλογές των υποψηφίων, με τη Σχολή Στρατιωτικών Ψυχολόγων Θεσσαλονίκης να παρουσιάζει άνοδο 495 μορίων. Οι Νομικές Σχολές, από την πλευρά τους, κινήθηκαν σε γενικές γραμμές κοντά στα περσινά επίπεδα.

Συνεχίζεται η πίεση σε Παιδαγωγικά και ανθρωπιστικές σχολές

Στον αντίποδα, τα Παιδαγωγικά Τμήματα συνέχισαν να εμφανίζουν πτωτική τάση, ενώ απώλειες καταγράφηκαν και σε τμήματα των ανθρωπιστικών επιστημών.

Βάσεις 2026: Το τμήμα που δεν έχει ούτε έναν εισακτέο

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία υποχώρησε στα 11.160 μόρια, συνεχίζοντας την καθοδική της πορεία.

Οι τρεις μεγαλύτερες αυξήσεις των Βάσεων 2026

Μεταξύ των σχολών που ξεχώρισαν για την εντυπωσιακή άνοδό τους στις φετινές βάσεις, πρώτη κατατάσσεται η Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής, η οποία εκτοξεύθηκε από τα 9.940 στα 17.510 μόρια, σημειώνοντας αύξηση 7.570 μορίων.

Ακολουθεί το Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας, με τη βάση να διαμορφώνεται στα 13.555 μόρια, καταγράφοντας άνοδο 4.425 μορίων.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Σώματα, η οποία από τα 13.055 μόρια του προηγούμενου έτους ανήλθε στα 15.750 μόρια, σημειώνοντας αύξηση 2.695 μορίων.

Οι φετινές βάσεις επιβεβαιώνουν ότι οι υποψήφιοι συνεχίζουν να στρέφονται προς σχολές με ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές, διαμορφώνοντας σταδιακά έναν νέο χάρτη στην Ανώτατη Εκπαίδευση.