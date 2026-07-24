Διεθνές Απολυτήριο: Εγκρίθηκαν τα βιβλία για Β’ και Γ’ Λυκείου στα δημόσια σχολεία
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Η σταδιακή εφαρμογή του Διεθνούς Απολυτηρίου (IBDP) στα δημόσια Γενικά Λύκεια συνεχίζεται, με το Υπουργείο Παιδείας να προχωρά στον καθορισμό του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί τα επόμενα δύο σχολικά έτη.
Με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, εγκρίθηκαν τα διδακτικά βιβλία και η λίστα των συγγραφέων που θα διδάσκονται οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β’ και Γ’ Λυκείου στα τμήματα του Διεθνούς Απολυτηρίου των δημόσιων ΓΕΛ.
Η σχετική απόφαση (υπ’ αριθμ. 95377/ΓΔ4) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4516/22-7-2026 και αφορά τα σχολικά έτη 2026-2027 και 2027-2028.
Συγκεκριμένα, εγκρίνονται:
Ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων του International Baccalaureate (IB), σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από τον Οργανισμό Διεθνούς Απολυτηρίου (IBO) συγγράμματα, όπως αυτά καταγράφονται στο επίσημο διαδικτυακό βιβλιοπωλείο του οργανισμού.
Η εγκεκριμένη λίστα συγγραφέων λογοτεχνικών έργων (Prescribed Reading List) για το μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία», όπως αυτή περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών «Language A: Language and Literature Guide» και είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα των σχολείων του IB.
Η απόφαση συνοδεύεται από σχετικό παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και περιλαμβάνει αναλυτικά τα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία και τους συγγραφείς που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
Με την έκδοση του ΦΕΚ, το Υπουργείο Παιδείας ολοκληρώνει ακόμη ένα βήμα για την υλοποίηση του Διεθνούς Απολυτηρίου στα δημόσια σχολεία, καθορίζοντας το εκπαιδευτικό πλαίσιο που θα ακολουθήσουν οι μαθητές των τμημάτων IB κατά τη διετία 2026-2028.
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