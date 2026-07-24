Διεθνές Απολυτήριο: Εγκρίθηκαν τα βιβλία για Β’ και Γ’ Λυκείου στα δημόσια σχολεία

Η ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής 2026 επιβεβαίωσε τις αλλαγές που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στις επιλογές των υποψηφίων, με τις σχολές που συνδέονται με την Υγεία, την Τεχνολογία και τις Ένοπλες Δυνάμεις να ενισχύουν τη θέση τους στον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.