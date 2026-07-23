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Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε τα χρήματα αν γίνατε γονείς φέτος

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
23/07/2026 - 15:00
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε τα χρήματα αν γίνατε γονείς φέτος
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Οι πληρωμές αυτού του κύκλου αναμένονται έως τις 31/8/2026.

Τον Αύγουστο θα πραγματοποιηθεί ο β’ κύκλος πληρωμών του έκτακτου επιδόματος παιδιού, ύψους 150 ευρώ ανά τέκνο.

Στον β’ κύκλο μπορούν να ενταχθούν και γεννήσεις από 1/1/2025, αρκεί το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο τέκνο στη φορολογική δήλωση των γονέων.

Στις επόμενες πληρωμές θα συμπεριληφθούν και όσοι απέκτησαν παιδί από την 1η/1/2026 και όσοι θα αποκτήσουν έως τις 10/7/2026, αρκεί να προλάβουν να βγάλουν ΑΦΜ στο παιδί και να το δηλώσουν μέχρι 10/8/2026.

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Επιπλέον, τότε θα λάβουν και τα χρήματα, όσοι δικαιούχοι δεν τα έλαβαν στον α’ κύκλο πληρωμών που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου. Ειδικότερα, στην πληρωμή του α’ κύκλου του επιδόματος, σχεδόν 950.000 οικογένειες έλαβαν την ενίσχυση, ωστόσο 33.351 ΑΦΜ δεν έλαβαν χρήματα λόγω μη δηλωμένου ή λανθασμένου IBAN στην ΑΑΔΕ. Όσοι ανήκουν σε αυτά τα 33.351 ΑΦΜ θα λάβουν σχετική ενημέρωση από την ΑΑΔΕ για να διορθώσουν τα στοιχεία τους και να λάβουν τα 150 ευρώ στον β’ κύκλο των πληρωμών.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Οικογενειακή Κατάσταση & Τέκνα Ύψος Ενίσχυσης (€) Όριο Οικογενειακού Εισοδήματος (€)
ΑΓΑΜΟΣ
Με 1 τέκνο 150 39.000
Με 2 τέκνα 300 44.000
Με 3 τέκνα 450 49.000
Με 4 τέκνα 600 54.000
Με 5 τέκνα 750 59.000
ΕΓΓΑΜΟΣ
Με 1 τέκνο 150 40.000
Με 2 τέκνα 300 45.000
Με 3 τέκνα 450 50.000
Με 4 τέκνα 600 55.000
Με 5 τέκνα 750 60.000

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