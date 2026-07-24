Τέλος τα σενάρια για τις εκλογές: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει το πότε θα γίνουν

Πίνακας περιεχομένων

Τέλος στα σενάρια για προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο επιχείρησε να βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει κανονικά την υλοποίηση του τετραετούς προγράμματός της.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η παράδοση έργων δεν συνδέεται με τον χρόνο των εκλογών, καθώς οι κυβερνητικές προτεραιότητες και όχι ο εκλογικός κύκλος καθορίζουν τα χρονοδιαγράμματα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για τη ΔΕΘ, στις πιέσεις που προκαλεί η ακρίβεια, στα σενάρια φοροελαφρύνσεων για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και στο ενδεχόμενο ενός τρίτου προγράμματος «Σπίτι Μου». Τοποθετήθηκε ακόμη για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο»

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν εκλογές το φθινόπωρο, επιχειρώντας να αποσυνδέσει την ολοκλήρωση και παράδοση έργων από οποιονδήποτε εκλογικό σχεδιασμό.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση εξακολουθεί να εφαρμόζει το τετραετές πρόγραμμά της και να προχωρά στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της. «Τα χρονοδιαγράμματα δεν ορίζονται από τον εκλογικό κύκλο αλλά από τις κυβερνητικές προτεραιότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να παρουσιαστεί τόσο ο οικονομικός προγραμματισμός για το επόμενο έτος όσο και ένα πρόγραμμα τετραετίας, καθώς πρόκειται για την τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές του 2027.

Η ακρίβεια και τα μέτρα της ΔΕΘ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η ακρίβεια αποτελεί μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική οικονομία και για πολλά νοικοκυριά. Όπως παραδέχθηκε, η αύξηση των τιμών έχει απορροφήσει σε έναν βαθμό μέρος των αυξήσεων και των μειώσεων φόρων που εφαρμόστηκαν.

Τόνισε ότι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος παραμένει κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, υπενθυμίζοντας ότι στην προηγούμενη ΔΕΘ είχαν ανακοινωθεί μέτρα για τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά.

Χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενο των φετινών ανακοινώσεων, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η συζήτηση δεν μπορεί να βασίζεται σε προσδοκίες που δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές δημοσιονομικές δυνατότητες.

Γιατί απορρίπτει την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι πρόκειται για ένα οριζόντιο μέτρο από το οποίο ωφελούνται όλοι, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης ή εθνικότητας.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση επιλέγει να δίνει προτεραιότητα σε περισσότερο στοχευμένες παρεμβάσεις, προκειμένου οι διαθέσιμοι πόροι να κατευθύνονται σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Στο επίκεντρο μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στη ΔΕΘ η έμφαση θα δοθεί στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο ακριβής δημοσιονομικός χώρος δεν θα είναι γνωστός μέχρι την τελευταία στιγμή. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία εμφανίζει σημάδια ανθεκτικότητας, ο τουρισμός κινείται θετικά και οι επενδύσεις αυξάνονται.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει και σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να συμβιβαστεί με ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2%, αλλά επιδιώκει υψηλότερες επιδόσεις, με βασική προτεραιότητα τις παραγωγικές επενδύσεις.

Τι είπε για τον Ε65

Αναφερόμενος στον Ε65, ο οποίος παραδίδεται στην κυκλοφορία, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το έργο θα αλλάξει την πορεία της Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως είπε, ο νέος οδικός άξονας θα συνδέσει την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, προσφέροντας ταυτόχρονα μια εναλλακτική διαδρομή από τη βόρεια προς τη νότια Ελλάδα και αντίστροφα.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για «Σπίτι Μου 3»

Στο πεδίο της αγοράς ακινήτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το βασικό πρόβλημα δεν βρίσκεται στην ιδιοκτησία, αλλά στην ενοικίαση κατοικίας.

Υπενθύμισε ότι τα προγράμματα «Σπίτι Μου» έδωσαν τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 νέους να αποκτήσουν κατοικία και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει και τρίτος κύκλος.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι απαιτούνται ακόμη παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, το οποίο απασχολεί πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έθεσε επίσης την ανάγκη οι τράπεζες να διαθέσουν περισσότερα στεγαστικά δάνεια με καλύτερους όρους.

Η κριτική για τη 13η σύνταξη

Σχολιάζοντας την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για 13η σύνταξη, ο πρωθυπουργός τον κάλεσε να ζητήσει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να υπολογίσει το κόστος της.

Χαρακτήρισε την πρόταση μη εφαρμόσιμη και υπογράμμισε ότι οι προεκλογικές δεσμεύσεις πρέπει να είναι κοστολογημένες. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει πληρώσει στο παρελθόν τις συνέπειες των υπερβολικών δαπανών, των υψηλών ελλειμμάτων και των μεγάλων χρεών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι δεν πρόκειται να υποσχεθεί μέτρα που γνωρίζει ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν, υποστηρίζοντας ότι με αυτή τη στάση έχει οικοδομήσει σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία.

Η τοποθέτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρωθυπουργός ζήτησε να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των υποθέσεων των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναγνώρισε ότι επρόκειτο για ένα διαχρονικό σκάνδαλο και σημείωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να μεταφέρει στην ΑΑΔΕ την αρμοδιότητα υπολογισμού και καταβολής των αγροτικών αποζημιώσεων.

Χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη αλλαγή εξαιρετικά δύσκολη μεταρρύθμιση, επισημαίνοντας ότι δεν υποστηρίχθηκε από κανένα άλλο κόμμα. Όπως ανέφερε, μετά την αρχική επιφύλαξη του αγροτικού κόσμου, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Ιουνίου έγιναν σωστά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δικαιούχοι έλαβαν μεγαλύτερα ποσά.

Παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση, υποστήριξε όμως ότι θα την επαναλάμβανε εάν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω.

Παράλληλα, απέρριψε την προσπάθεια, όπως είπε, να παρουσιαστεί συνολικά η κυβέρνηση ως «κυβέρνηση υποδίκων», σημειώνοντας ότι από τους 13 βουλευτές που είχαν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους, για τους εννέα δεν προέκυψε ζήτημα, ενώ οι τέσσερις θα οδηγηθούν στο ακροατήριο για πλημμελήματα.

Αναμονή για τη Δικαιοσύνη στα Τέμπη

Για την υπόθεση των Τεμπών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιορίστηκε να αναφέρει ότι σέβεται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και έχει εμπιστοσύνη στη λειτουργία της.

Τόνισε ότι δεν υπάρχουν «καλοί και κακοί εισαγγελείς» και υπογράμμισε ότι θα περιμένει την τελική δικαστική κρίση, αποφεύγοντας να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Η κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ιδιαίτερα χρήσιμο θεσμό, τον οποίο η κυβέρνηση έχει στηρίξει.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ίδια η εξέλιξη των υποθέσεων θα δείξει εάν ορισμένοι χειρισμοί έγιναν σωστά. Υπενθύμισε ότι αναγκάστηκε να απομακρύνει τρεις υπουργούς, των οποίων οι υποθέσεις τελικά τέθηκαν στο αρχείο.

Όπως σημείωσε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί νέο θεσμό που πρέπει ακόμη να βρει τον βηματισμό του. Διευκρίνισε ότι ασκεί κριτική σε περιπτώσεις λαθών, χωρίς όμως να αποδίδει σκοπιμότητα στις ενέργειές της.