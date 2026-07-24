Πώς θα γίνουν 8.000 προσλήψεις μέσω ΔΥΠΑ

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Στην τελική ευθεία εισέρχεται το νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 8.000 ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, με τη διαδικασία να αναμένεται να ξεκινήσει το αργότερο στις αρχές Αυγούστου.

Η δράση προβλέπει διετή απασχόληση, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και προτεραιότητα στους μακροχρόνια ανέργους.

Τις λεπτομέρειες παρουσίασε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, μιλώντας στην ΕΡΤ, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι θέσεις θα καλυφθούν σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφέρειες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Πώς θα ξεκινήσει η διαδικασία

Το πρώτο βήμα θα γίνει από τους φορείς, οι οποίοι μέσα στις επόμενες ημέρες και το αργότερο στις αρχές Αυγούστου θα δηλώσουν τις κενές θέσεις και τις ανάγκες τους σε προσωπικό.

Στη συνέχεια, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα αναζητήσουν από το μητρώο των εγγεγραμμένων ανέργων τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε θέσης και θα τους προτείνουν στους αντίστοιχους φορείς.

Η τελική επιλογή θα πραγματοποιείται από τους φορείς υποδοχής, οι οποίοι θα αποφασίζουν ποιοι από τους προτεινόμενους υποψηφίους ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.

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Διετής απασχόληση και πλήρης ασφάλιση

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι συνολικά 24 μήνες, σε δύο διαδοχικές περιόδους των 12 μηνών. Οι συμμετέχοντες θα ασφαλίζονται πλήρως από τους φορείς στους οποίους θα τοποθετούνται.

Η ΔΥΠΑ θα επιχορηγεί τους φορείς για την καταβολή των αποδοχών στους ωφελουμένους, ενώ, όπως ανέφερε η Γιάννα Χορμόβα, ολόκληρος ο μηχανισμός της Υπηρεσίας βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου το πρόγραμμα να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ σημείωσε ότι το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα μεγάλο, τόσο από τους δημόσιους φορείς που χρειάζονται προσωπικό όσο και από τους ίδιους τους ανέργους που αναμένουν την έναρξη της δράσης.

Οι τρεις στόχοι του προγράμματος

Η δράση έχει ως πρώτο στόχο να βοηθήσει ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα για να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν.

Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τους ΟΤΑ, τις Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καλύπτοντας ανάγκες που αντιμετωπίζουν σε προσωπικό.

Σύμφωνα με τη Γιάννα Χορμόβα, το πρόγραμμα συμβάλλει επίσης στον περιορισμό των ηλικιακών διακρίσεων που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, επαναφέροντας ανθρώπους άνω των 55 ετών στην αγορά εργασίας.

Προτεραιότητα στους μακροχρόνια ανέργους

Βασικός προσανατολισμός του προγράμματος είναι η απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 55 ετών. Το κύριο κριτήριο κατά την υπόδειξη των υποψηφίων θα είναι ο χρόνος παραμονής στην ανεργία.

Ωστόσο, εάν σε κάποια περιοχή δεν υπάρχει επαρκής αριθμός μακροχρόνια ανέργων για να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις, θα μπορούν να προτείνονται και άνεργοι με μικρότερη διάρκεια ανεργίας.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ χρησιμοποίησε ως παράδειγμα έναν δήμο που ζητά δέκα εργαζομένους. Εάν δεν υπάρχουν δέκα μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών στην περιοχή, η διαδικασία θα επεκτείνεται και σε άλλους εγγεγραμμένους ανέργους της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας, με τον φορέα να πραγματοποιεί την τελική επιλογή.

Στόχος η ολοκλήρωση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου

Η ΔΥΠΑ επιδιώκει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία των υποδείξεων και των επιλογών έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ώστε οι τοποθετήσεις να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό.

Η Γιάννα Χορμόβα αναφέρθηκε, τέλος, στη συνεργασία της Υπηρεσίας με την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ, τις Περιφέρειες και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημειώνοντας ότι έχουν συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση του προγράμματος.