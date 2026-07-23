Βάσεις 2026: Oι τοπ 10 σχολές με την υψηλότερη μοριοδότηση

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Οι μεταβολές των βάσεων αναδεικνύουν για ακόμη μία χρονιά τις τάσεις που διαμορφώνονται στις επιλογές των υποψηφίων, με ορισμένα τμήματα να ενισχύουν τη δυναμική τους και άλλα να καταγράφουν σημαντική υποχώρηση στο ενδιαφέρον των υποψηφίων.

Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 επιφύλασσε σημαντικές μεταβολές σε αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα και στρατιωτικές σχολές, με ορισμένες να καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο και άλλες να σημειώνουν σημαντικές απώλειες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των υποψηφίων, αλλά και τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται κάθε χρόνο στο τοπίο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ξεχωρίζει η εντυπωσιακή αύξηση στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ενώ στην αντίπερα όχθη, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση των βάσεων.

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Οι σχολές που σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο

Στην κορυφή της λίστας με τις μεγαλύτερες αυξήσεις βρίσκεται η Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πυροσβέστες), με άνοδο 7.570 μορίων. Ακολουθεί το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας, το οποίο κατέγραψε αύξηση 4.425 μορίων.

Σημαντική άνοδο παρουσίασαν επίσης η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Σώματα (+3.895 μόρια), η αντίστοιχη σχολή για ειδική κατηγορία υποψηφίων (+2.695), καθώς και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ (+2.675).

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Στη δεκάδα περιλαμβάνονται ακόμη η ΣΜΥΑ – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (+2.590), η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ (+2.575), οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στις Σέρρες (+2.450), οι Εκπαιδευτικοί Ηλεκτρολόγοι και Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί της ΑΣΠΑΙΤΕ (+2.215) και η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Όπλα (+2.125).

Οι μεγαλύτερες απώλειες στις βάσεις

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Ναύπλιο, με μείωση 6.725 μορίων.

Ακολουθούν το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ (-4.425), το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (-4.230) και η Σχολή Πυροσβεστών για την κατηγορία πολιτών (-3.300).

Στη λίστα των σχολών με τις μεγαλύτερες απώλειες περιλαμβάνονται επίσης το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (-2.460), η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Σώματα (-1.960), η Μαιευτική του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα (-1.681), το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά (-1.410), το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά (-1.400) και το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (-1.340).