Βάσεις 2026: Πού σημειώθηκαν ανατροπές – Πόσες θέσεις έμειναν κενές

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Έξι στα δέκα πανεπιστημιακά τμήματα κινήθηκαν ανοδικά, με τις Πολυτεχνικές σχολές, τα τμήματα Πληροφορικής και τις Ιατρικές να καταγράφουν αυξήσεις, ενώ μικρή υποχώρηση παρουσίασαν οι Νομικές και οι σχολές Ψυχολογίας.

Βάσεις 2026: Τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας δείχνουν ότι 9.739 θέσεις παρέμειναν κενές μετά την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Από τους 70.593 υποψηφίους που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής, οι 63.609 εισήχθησαν σε ΑΕΙ και στις υπόλοιπες σχολές που περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό.

Τα ποσοστά επιτυχίας σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΣΑΕΚ

Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 70.593, εκ των οποίων οι 60.584 προέρχονταν από Γενικά Λύκεια και οι 10.009 από Επαγγελματικά Λύκεια.

Συνολικά, 63.609 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ εισήχθησαν στα πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, καθώς και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

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Το ποσοστό επιτυχίας για τους υποψηφίους των ΓΕΛ διαμορφώθηκε στο 97,47%, ενώ για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ έφτασε το 63,23%.

Μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού υποβλήθηκαν 20.909 αιτήσεις, με τους επιτυχόντες στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης να ανέρχονται σε 14.225. Το ποσοστό επιτυχίας στις ΣΑΕΚ διαμορφώθηκε στο 68,03%.

Σχεδόν 10.000 θέσεις παρέμειναν κενές

Παρά τον υψηλό αριθμό επιτυχόντων, συνολικά 9.739 θέσεις δεν καλύφθηκαν. Ο αριθμός κινείται σε παρόμοια επίπεδα με εκείνα των προηγούμενων ετών μετά την καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Η εικόνα των κενών θέσεων συνυπάρχει με τη συνολική ανοδική τάση των βάσεων, καθώς το 62% των τμημάτων και των σχολών κατέγραψε αύξηση, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο της προηγούμενης χρονιάς.

Οι πέντε σχολές με τις υψηλότερες βάσεις

Στην κορυφή παρέμεινε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με βάση 20.995 μόρια. Η επίδοσή του ήταν αυξημένη κατά 615 μόρια σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

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Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με 19.600 μόρια, ενώ ακολούθησε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με 19.228 μόρια.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 19.130 μόρια και την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με 18.950 μόρια. Στις συγκεκριμένες βάσεις συνυπολογίζονται ειδικά μαθήματα.

Οι πέντε χαμηλότερες βάσεις του 2026

Στο άλλο άκρο, η χαμηλότερη βάση της φετινής χρονιάς καταγράφηκε στο Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, όπου ο τελευταίος εισακτέος συγκέντρωσε 7.190 μόρια.

Ακολούθησε το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη με 7.380 μόρια και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ίδιου πανεπιστημίου στα Γρεβενά με 7.540 μόρια.

Στα 7.640 μόρια διαμορφώθηκε η βάση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Πρέβεζα, ενώ το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη έκλεισε στα 7.690 μόρια.

Βάσεις 2026: Ποιες σχολές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο

Άλμα στις Πολυτεχνικές σχολές

Οι Πολυτεχνικές σχολές παρουσίασαν ορισμένες από τις πιο έντονες αυξήσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις ξεπέρασαν τα 1.000 μόρια.

Ενδεικτικά, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα κατέγραψε άνοδο 1.805 μορίων, ενώ οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο σημείωσαν αύξηση 1.890 μορίων.

Ο εκπαιδευτικός και αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας απέδωσε την άνοδο στις καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων του 2ου Επιστημονικού Πεδίου, επισημαίνοντας ότι οι Πολυτεχνικές σπουδές διατηρούν σταθερά υψηλή ζήτηση.

Όπως ανέφερε, οι επιλογές δεν περιορίζονται στα Πολυτεχνεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, καθώς πενταετή Πολυτεχνικά τμήματα, με ενσωματωμένο μεταπτυχιακό στο πτυχίο τους, λειτουργούν επίσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Μεγάλη ζήτηση για τις σχολές Πληροφορικής

Ανοδικά κινήθηκε και η πλειονότητα των σχολών Πληροφορικής, με τις αυξήσεις στα τμήματα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων να κυμαίνονται από 200 έως και 1.700 μόρια.

Κατά τον Γιώργο Χατζητέγα, η άνοδος δεν περιορίστηκε στα κεντρικά πανεπιστήμια, αλλά επεκτάθηκε και στα περιφερειακά. Όπως εξήγησε, οι σχολές Πληροφορικής δέχονται υποψηφίους τόσο από το 2ο Πεδίο των Θετικών Σπουδών όσο και από το 4ο Πεδίο της Οικονομίας και Πληροφορικής.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει ότι οι υποψήφιοι αναζητούν τις συγκεκριμένες σπουδές ανεξάρτητα από την πόλη στην οποία προσφέρονται, όταν θεωρούν το αντικείμενο ελκυστικό.

Η Φυσική ενίσχυσε και τις Ιατρικές

Ανοδικά κινήθηκαν και οι βάσεις των Ιατρικών Σχολών. Η εξέλιξη αποδίδεται στις καλύτερες φετινές επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα της Φυσικής.

Οι Ιατρικές παρέμειναν έτσι μεταξύ των σχολών με τις υψηλότερες βάσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ισχυρή ζήτηση που συγκεντρώνουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Μικρή πτώση σε Νομικές και Ψυχολογίες

Διαφορετική εικόνα καταγράφηκε στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο, όπου οι Νομικές Σχολές και τα τμήματα Ψυχολογίας παρουσίασαν ελαφρά υποχώρηση.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Χατζητέγα, τα συγκεκριμένα αντικείμενα εξακολουθούν να έχουν σταθερή ζήτηση. Η πτώση των βάσεων συνδέεται με τις χαμηλότερες επιδόσεις των φετινών υποψηφίων, αλλά και με τη μείωση του αριθμού όσων συμμετείχαν στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Οι τρεις μεγαλύτερες άνοδοι

Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με τη βάση να διαμορφώνεται στα 14.720 μόρια και την άνοδο να φτάνει τα 7.570 μόρια.

Ακολούθησε το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, με βάση 13.555 μόρια και αύξηση 4.425 μορίων.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Σώματα, με βάση 15.750 μόρια και άνοδο 2.695 μορίων.

Τα τμήματα με τη μεγαλύτερη υποχώρηση

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η βάση του διαμορφώθηκε στα 10.490 μόρια, σημειώνοντας μείωση 4.230 μορίων.

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα υποχώρησε στα 10.384 μόρια, με πτώση 1.681 μορίων.

Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς – Σώματα, η βάση διαμορφώθηκε στα 11.120 μόρια, καταγράφοντας απώλειες 1.960 μορίων.