Διορισμοί εκπαιδευτικών: Τι προβλέπει σήμερα η νομοθεσία και τι ζητείται να αλλάξει

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Την κατάργηση της υποχρεωτικής διετούς παραμονής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην περιοχή διορισμού τους ζητά με ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής της ΝΙΚΗΣ, Σπυρίδων Τσιρώνης, επικαλούμενος τις οικονομικές, οικογενειακές και κοινωνικές επιπτώσεις που προκαλεί το ισχύον καθεστώς.

Η υποχρεωτική διετής παραμονή των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην περιοχή διορισμού τους επανέρχεται στο προσκήνιο, μετά την ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΙΚΗΣ, Σπυρίδων Τσιρώνης. Ο βουλευτής ζητά την κατάργηση της συγκεκριμένης πρόβλεψης, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σημερινές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης, το αίτημα αφορά τόσο τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, με στόχο να αποκτήσουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για μετάθεση, απόσπαση ή βελτίωση θέσης ήδη από το πρώτο έτος του διορισμού τους.

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Οι επιπτώσεις του ισχύοντος πλαισίου

Στην ερώτησή του, ο κ. Τσιρώνης χαρακτηρίζει τη διάταξη του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 ως ένα μέτρο που έχει καταστεί «άδικο, τιμωρητικό και αναχρονιστικό», επισημαίνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υπηρετήσουν σε περιοχές που απέχουν σημαντικά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

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Όπως αναφέρεται, η αύξηση του κόστους ζωής, οι υψηλές τιμές ενοικίων και η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών, κυρίως σε νησιωτικές, τουριστικές και απομακρυσμένες περιοχές, δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητα των νεοδιόριστων, οι οποίοι συχνά καλούνται να συντηρούν δύο νοικοκυριά με εισαγωγικό μισθό που κυμαίνεται μεταξύ 850 και 900 ευρώ.

Οικογένεια και συνθήκες διαβίωσης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επιπτώσεις που έχει το μέτρο στην οικογενειακή ζωή των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική ερώτηση, η παρατεταμένη απομάκρυνση από συζύγους, ανήλικα παιδιά ή ηλικιωμένους γονείς που χρειάζονται φροντίδα δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η συνεχής οικονομική πίεση και η αβεβαιότητα επιβαρύνουν ψυχολογικά τους εκπαιδευτικούς, επηρεάζοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες ασκούν το παιδαγωγικό τους έργο.

Τα ερωτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας

Ο βουλευτής της ΝΙΚΗΣ ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσει την κατάργηση της διετούς υποχρεωτικής παραμονής, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες μεταθέσεων και αποσπάσεων από το πρώτο έτος υπηρεσίας.

Επιπλέον, θέτει το ζήτημα της διεύρυνσης των εξαιρέσεων που ισχύουν σήμερα για περιπτώσεις όπως λόγοι υγείας, συνυπηρέτηση και μονογονεϊκές οικογένειες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, όπως αναφέρεται, οι πλέον κρίσιμες περιπτώσεις οικογενειακής και ανθρωπιστικής φύσης.

Η διάσταση της στεγαστικής κρίσης

Στο κείμενο της ερώτησης περιλαμβάνεται και αναφορά στη στεγαστική κρίση, με τον κ. Τσιρώνη να ζητά από το Υπουργείο την εξέταση μέτρων στήριξης για όσο διάστημα οι εκπαιδευτικοί παραμένουν μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους.

Μεταξύ των προτάσεων που καταγράφονται είναι η παροχή δωρεάν στέγασης σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή η χορήγηση ειδικού στεγαστικού επιδόματος διαβίωσης, ως ενδιάμεσες λύσεις για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.