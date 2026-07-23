Βάσεις 2026: Το τμήμα που δεν έχει ούτε έναν εισακτέο

Ο Δήμος Πατρέων προχωρά στην πρόσληψη 203 καθαριστών και καθαριστριών σχολικών μονάδων, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά έως τις 5 Αυγούστου 2026.

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ύψους από 1.500 έως 2.500 ευρώ μπορεί να ζητηθεί έως τις 31 Ιουλίου, ενώ η καταβολή του εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026.

Η Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ, παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για τη δημιουργία περισσότερων από 10.000 νέων φοιτητικών κλινών και τις παρεμβάσεις για τη στέγαση εκπαιδευτικών σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές.

Ο ΣΑΤΕΑ υποστηρίζει ότι οι μόλις 125 θέσεις Νηπιαγωγών και 164 θέσεις Δασκάλων στην Ειδική Αγωγή δεν επαρκούν για να καλύψουν τα υφιστάμενα κενά, υπενθυμίζοντας ότι εκατοντάδες Δημοτικά Σχολεία και χιλιάδες Νηπιαγωγεία εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς Τμήματα Ένταξης.

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις για τη φετινή χρονιά - Τέλος η αγωνία των υποψηφίων

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. εκφράζει την έντονη αντίδρασή της για τους 115 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός δεν καλύπτει τις ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η ΕΕΚΕ διευκρινίζει πότε είναι νόμιμη μια αύξηση ενοικίου και τι μπορούν να κάνουν οι ενοικιαστές όταν διαφωνούν με την αναπροσαρμογή του μισθώματος.

Οι Βάσεις 2026 έφεραν στο προσκήνιο πανεπιστημιακά τμήματα με εισαγωγή από 7.190 μόρια, αρκετά από τα οποία συνδέονται με σύγχρονα και δυναμικά αντικείμενα σπουδών.

Οξύτατη κριτική κατά της κυβέρνησης και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ασκεί ο Σύλλογος Οικοτρόφων της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (ΦΕΑ), καταγγέλλοντας πλήρη έλλειψη ενημέρωσης και σχεδιασμού σχετικά με την πολυαναμενόμενη ανακαίνιση της εστίας.

Μήνυμα προς τους υποψηφίους μετά την ανακοίνωση των Βάσεων 2026 απέστειλε η Σοφία Ζαχαράκη, υπογραμμίζοντας ότι οι εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό, αλλά όχι καθοριστικό, σταθμό στη ζωή τους.

Σχεδόν μία στις έξι θέσεις στα ελληνικά πανεπιστήμια έμεινε φέτος κενή, παρά τη συνολική ανοδική τάση που κατέγραψαν οι Βάσεις Εισαγωγής του 2026.

Οι Βάσεις 2026 βγήκαν και τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τις νέες τάσεις στις επιλογές των υποψηφίων.

Οι πληρωμές αυτού του κύκλου αναμένονται έως τις 31/8/2026.

Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 ανέδειξε, για ακόμη μία χρονιά, τις σημαντικές διαφοροποιήσεις στη ζήτηση μεταξύ των πανεπιστημιακών τμημάτων, με χιλιάδες θέσεις να παραμένουν ακάλυπτες σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι μεταβολές των βάσεων αναδεικνύουν για ακόμη μία χρονιά τις τάσεις που διαμορφώνονται στις επιλογές των υποψηφίων, με ορισμένα τμήματα να ενισχύουν τη δυναμική τους και άλλα να καταγράφουν σημαντική υποχώρηση στο ενδιαφέρον των υποψηφίων.

Η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει αρχίσει να αποτυπώνεται στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο.

Σε ισχύ βρίσκεται το θερινό πρόγραμμα λειτουργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ) και θα διαρκέσει έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η νέα εφαρμογή «Ergani app» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τίθεται στη διάθεση των εργοδοτών, εισάγοντας μια νέα διαδικασία για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό.

Η συζήτηση γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια παραμένει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, να τοποθετείται εκ νέου για το θέμα μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βάσεις 2026: Το τμήμα που δεν έχει ούτε έναν εισακτέο

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Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 ανέδειξε, για ακόμη μία χρονιά, τις σημαντικές διαφοροποιήσεις στη ζήτηση μεταξύ των πανεπιστημιακών τμημάτων, με χιλιάδες θέσεις να παραμένουν ακάλυπτες σε ολόκληρη τη χώρα.