Βάσεις 2026: Το τμήμα που δεν έχει ούτε έναν εισακτέο
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Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 ανέδειξε, για ακόμη μία χρονιά, τις σημαντικές διαφοροποιήσεις στη ζήτηση μεταξύ των πανεπιστημιακών τμημάτων, με χιλιάδες θέσεις να παραμένουν ακάλυπτες σε ολόκληρη τη χώρα.
Βάσεις 2026: Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν 10.000 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά ΑΕΙ δεν καλύφθηκαν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η προσέλευση των υποψηφίων ήταν εξαιρετικά περιορισμένη.
Η εικόνα που διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής επαναφέρει τη συζήτηση για τη χαμηλή ζήτηση που καταγράφουν συγκεκριμένα τμήματα, καθώς ένα εξ αυτών δεν θα υποδεχθεί ούτε έναν πρωτοετή φοιτητή κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος.
Η εικόνα των κενών θέσεων
Από τις 62.329 διαθέσιμες θέσεις της Γενικής Σειράς των Γενικών Λυκείων, καλύφθηκαν συνολικά οι 52.590, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 84,4% του συνόλου. Ως αποτέλεσμα, 9.739 θέσεις παρέμειναν κενές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.
Βάσεις 2026: Τα τμήματα με τα χαμηλότερα μόρια
Τα στοιχεία αποτυπώνουν τις μεγάλες αποκλίσεις που εξακολουθούν να παρατηρούνται μεταξύ των τμημάτων, με ορισμένα να συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον και άλλα να δυσκολεύονται να προσελκύσουν υποψηφίους.
Τα τμήματα με τη χαμηλότερη ζήτηση
Τη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί το Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου, το οποίο, παρά τις 40 διαθέσιμες θέσεις, δεν κατέγραψε κανέναν εισακτέο.
Χαμηλά ποσοστά πληρότητας καταγράφηκαν και σε άλλα τμήματα. Ειδικότερα, στη Σχολή Μηχανικών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καλύφθηκαν 155 από τις συνολικά 527 θέσεις, ενώ το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υποδέχθηκε 51 φοιτητές σε σύνολο 289 διαθέσιμων θέσεων.
Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και τμήματα που σχετίζονται με την Πληροφορική. Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κάλυψε 36 από τις 210 θέσεις του, ενώ στο αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών εισήχθησαν 43 υποψήφιοι σε σύνολο 199 διαθέσιμων θέσεων.
Η κατανομή των εισακτέων αναδεικνύει για ακόμη μία χρονιά τις ανισορροπίες που καταγράφονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα να συνεχίζουν να λειτουργούν με σημαντικό αριθμό κενών θέσεων.
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