Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα – Πάνω από 2,22 ευρώ η βενζίνη σε ορισμένες περιοχές

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Η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει αρχίσει να αποτυπώνεται στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο.

Σε αρκετές περιοχές της χώρας, μάλιστα, οι τιμές έχουν ήδη ξεπεράσει το συγκεκριμένο όριο, εντείνοντας την ανησυχία νοικοκυριών και επαγγελματιών.

Οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας επαναφέρουν, παράλληλα, τη συζήτηση για την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων στήριξης, καθώς το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί στενά την κατάσταση και εξετάζει εναλλακτικά σενάρια παρέμβασης στην αγορά καυσίμων.

Πού καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,982 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει τα 1,966 ευρώ, με τη διαφορά μεταξύ των δύο καυσίμων να έχει περιοριστεί αισθητά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η αμόλυβδη πωλείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε 15 νομούς της χώρας, κυρίως σε τουριστικές περιοχές. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στις Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή φτάνει τα 2,223 ευρώ ανά λίτρο, ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,106 ευρώ και η Κεφαλονιά με 2,066 ευρώ.

Η διεθνής κρίση ανεβάζει το κόστος

Καθοριστικό ρόλο στις αυξήσεις διαδραματίζει η άνοδος της τιμής του πετρελαίου Μπρεντ, η οποία κινείται πλέον στα 95-96 δολάρια το βαρέλι, έναντι περίπου 71 δολαρίων στις αρχές Ιουλίου, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 23% μέσα σε έναν μήνα.

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο ξεπέρασε τα 62 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επιβεβαιώνοντας τη συνολική πίεση που δέχονται οι διεθνείς αγορές ενέργειας εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ανοδική πορεία των τιμών δεν έχει ολοκληρωθεί, με πρατηριούχους να προβλέπουν νέες αυξήσεις τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης τις επόμενες ημέρες. Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι εάν δεν είχε προηγηθεί η μείωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά στο diesel από τα διυλιστήρια, οι τιμές σήμερα θα ήταν ακόμη υψηλότερες.

Στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στην αγορά καυσίμων, επαναφέροντας στο προσκήνιο μέτρα που είχαν εφαρμοστεί και κατά το προηγούμενο διάστημα, όπως η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και το Fuel Pass για την αμόλυβδη βενζίνη.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε ότι η κατάσταση αξιολογείται καθημερινά, επισημαίνοντας πως υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετες παρεμβάσεις, εφόσον αυτές κριθούν αναγκαίες. Όπως σημείωσε, από τις αρχές του έτους έχουν ήδη διατεθεί περίπου 800 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι ύψους 200 εκατ. ευρώ.