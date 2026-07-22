Διορισμοί εκπαιδευτικών 2026: Η διαδικασία μετά την ανακοίνωση της κατανομής

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Μετά την ανακοίνωση της κατανομής των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2026 θα ακολουθήσουν η έκδοση των σχετικών αποφάσεων, η πρόσκληση του ΑΣΕΠ και η υποβολή αιτήσεων μέσω ΟΠΣΥΔ.

Διορισμοί εκπαιδευτικών 2026: Μια σειρά διαδοχικών διοικητικών ενεργειών θα τεθεί σε εφαρμογή μετά τη δημοσιοποίηση της τελικής κατανομής των μόνιμων θέσεων από το Υπουργείο Παιδείας.

Η διαδικασία αφορά εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Μετά την ανακοίνωση, θα ακολουθήσουν η εξειδίκευση των θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, η πρόσκληση του ΑΣΕΠ, ο καθορισμός της προθεσμίας και το άνοιγμα του ΟΠΣΥΔ για τις αιτήσεις. Οι υποψήφιοι θα προέρχονται από διαφορετικούς οριστικούς πίνακες, ανάλογα με το αν οι διορισμοί αφορούν τη Γενική ή την Ειδική Αγωγή.

Από την κατανομή στην επίσημη πρόσκληση

Πρώτο στάδιο μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας θα είναι η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Σε αυτή θα αποτυπώνεται ο αριθμός των κενών θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν, κατανεμημένος ανά κλάδο, ειδικότητα ή ειδίκευση.

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Την απόφαση θα υπογράφουν ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η κατανομή θα αφορά μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019.

Μετά την ΚΥΑ θα εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ του ΑΣΕΠ με την πρόσκληση για μόνιμο διορισμό. Στα παραρτήματα της πρόσκλησης θα περιλαμβάνονται οι διαθέσιμες περιοχές διορισμού για τους εκπαιδευτικούς και τους κλάδους ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Πενθήμερη προθεσμία και αιτήσεις στο ΟΠΣΥΔ

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με την επίσημη πρόσκληση προς τους υποψηφίους. Μαζί θα εκδοθεί και η σχετική εγκύκλιος, στην οποία θα καθορίζεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

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Σύμφωνα με το παρουσιαζόμενο χρονοδιάγραμμα, οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους πέντε ημέρες για να καταθέσουν αίτηση μόνιμου διορισμού.

Για την ηλεκτρονική διαδικασία θα ενεργοποιηθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσω του ΟΠΣΥΔ θα γίνουν οι αιτήσεις από όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Οι πίνακες για την Ειδική Αγωγή

Οι μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή για το 2026 θα πραγματοποιηθούν από τους οριστικούς πίνακες των προκηρύξεων 1ΕΑ/2025, 2ΕΑ/2025 και 3ΕΑ/2025, οι οποίοι έχουν ήδη εκδοθεί.

Οι σχετικοί πίνακες αφορούν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το αρχικό κείμενο, οι οριστικοί πίνακες του ΑΣΕΠ περιλαμβάνουν και πρόσωπα που διορίστηκαν τον Αύγουστο του 2025. Παρότι οι συγκεκριμένοι διορισμοί έγιναν από τους πίνακες του 2022, οι ενδιαφερόμενοι είχαν συμμετάσχει και στις προκηρύξεις του 2025.

Τι ισχύει για τη Γενική Αγωγή

Για τους μόνιμους διορισμούς στη Γενική Αγωγή θα αξιοποιηθούν οι οριστικοί πίνακες των προκηρύξεων 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023.

Οι πίνακες αυτοί δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ το 2024 και, σύμφωνα με το κείμενο, παραμένουν σε ισχύ έως τη λήξη του σχολικού έτους 2025-2026.

Η προέλευση των υποψηφίων από διαφορετικούς πίνακες σημαίνει ότι η δυνατότητα υποβολής αίτησης θα εξαρτηθεί από τον κλάδο, την ειδικότητα και την κατηγορία διορισμού στην οποία ανήκει κάθε ενδιαφερόμενος.

Ο αποκλεισμός από νέο διορισμό ή πρόσληψη

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον περιορισμό που αφορά όσους έχουν ήδη διοριστεί ή πρόκειται να διοριστούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ αποκλείονται από νέο διορισμό ή πρόσληψη στην εκπαίδευση για τρία έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο περιορισμός ισχύει ανεξάρτητα από το αν ανέλαβαν ή θα αναλάβουν υπηρεσία.

Σε περίπτωση που το τρίτο έτος του αποκλεισμού συμπέσει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στον περιορισμό θα μπορούν να διοριστούν ή να προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος εφαρμογής των νέων πινάκων.

Με πληροφορίες από especial