Βάσεις 2026: Οι 50 σχολές κάτω από τα 10.000 μόρια – Αναλυτικός πίνακας

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Η ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής 2026 έδωσε τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και διαμόρφωσε τη φετινή εικόνα των πανεπιστημιακών τμημάτων.

Βάσεις 2026: Ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνονται 50 σχολές των οποίων η βάση κινήθηκε κάτω από το όριο των 10.000 μορίων, αλλά παρέμεινε πάνω από τις 9.000 μονάδες.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία συναντώνται τμήματα από διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα, όπως η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Πληροφορική, η Γεωπονία, οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ο Τουρισμός και η Τεχνολογία. Στις αναγραφόμενες βαθμολογίες έχουν υπολογιστεί και τα μόρια που προέρχονται από ειδικά μαθήματα.

Βάσεις 2026: Το τμήμα που δεν έχει ούτε έναν εισακτέο

Οι σχολές που πλησίασαν περισσότερο τις 10.000 μονάδες

Την υψηλότερη βάση στη συγκεκριμένη λίστα κατέγραψε το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο Ηράκλειο με 9.992 μόρια. Ακολουθούν η Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία στην Καβάλα με 9.980 μόρια και η Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Κατερίνη με 9.940 μόρια.

Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται επίσης τα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στη Λήμνο και Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στον Βόλο, με βάση 9.900 μόρια.

Ο αναλυτικός πίνακας με τις 50 σχολές

1 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού – Ηράκλειο 9.992

2 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – Καβάλα 9.980

3 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Κατερίνη 9.940

4 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής – Λήμνος 9.900

5 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος – Βόλος 9.900

6 Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας – Δράμα 9.875

7 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής – Λάρισα 9.875

8 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας – Καρδίτσα 9.875

9 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού – Ρόδος 9.850

10 Φιλολογίας – Πάτρα 9.790

11 Περιβάλλοντος – Λάρισα 9.770

12 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων – Αργοστόλι 9.746

13 Γεωπονίας – Καλαμάτα 9.692

14 Τεχνών Ήχου και Εικόνας – Κέρκυρα 9.675

15 Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – Βόλος 9.675

16 Γεωπονίας – Φλώρινα 9.660

17 Αμπελουργίας και Οινολογίας – Δράμα 9.660

18 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων – Ψαχνά Ευβοίας 9.660

19 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων – Κοζάνη 9.650

20 Θεατρικών Σπουδών – Πάτρα 9.645

21 Γεωπονίας – Άρτα 9.635

22 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης – Θεσσαλονίκη 9.625

23 Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών – Μυτιλήνη 9.620

24 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού – Σώματα 9.620

25 Γεωπονίας – Μεσολόγγι 9.580

26 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού – Θήβα 9.570

27 Αειφορικής Γεωργίας – Αγρίνιο 9.550

28 Συστημάτων Ενέργειας – Λάρισα 9.520

29 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας – Λάρισα 9.520

30 Τουρισμού – Κέρκυρα 9.450

31 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Άρτα 9.450

32 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης – Χίος 9.375

33 Διοίκησης Επιχειρήσεων – Λάρισα 9.370

34 Φιλολογίας – Ιωάννινα 9.362

35 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Καλαμάτα 9.335

36 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – Κοζάνη 9.320

37 Γεωπονίας – Ηράκλειο 9.320

38 Ψηφιακών Συστημάτων – Σπάρτη 9.264

39 Φιλοσοφίας – Πάτρα 9.240

40 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών – Βόλος 9.240

41 Πληροφορικής – Κέρκυρα 9.190

42 Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Πάτρα 9.185

43 Θεολογίας – Μουσουλμανικών Σπουδών – Θεσσαλονίκη 9.175

44 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων – Αγρίνιο 9.160

45 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Σέρρες 9.150

46 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – Άγιος Νικόλαος 9.080

47 Ιστορίας και Αρχαιολογίας – Ιωάννινα 9.070

48 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών – Βόλος 9.060

49 Φιλολογίας – Ρέθυμνο 9.052

50 Φιλοσοφίας – Ιωάννινα 9.040

Βάσεις 2026: Oι τοπ 10 σχολές με την υψηλότερη μοριοδότηση