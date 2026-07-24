Βάσεις 2026: Οι 50 σχολές κάτω από τα 10.000 μόρια – Αναλυτικός πίνακας
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Η ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής 2026 έδωσε τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και διαμόρφωσε τη φετινή εικόνα των πανεπιστημιακών τμημάτων.
Βάσεις 2026: Ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνονται 50 σχολές των οποίων η βάση κινήθηκε κάτω από το όριο των 10.000 μορίων, αλλά παρέμεινε πάνω από τις 9.000 μονάδες.
Στη συγκεκριμένη κατηγορία συναντώνται τμήματα από διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα, όπως η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Πληροφορική, η Γεωπονία, οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ο Τουρισμός και η Τεχνολογία. Στις αναγραφόμενες βαθμολογίες έχουν υπολογιστεί και τα μόρια που προέρχονται από ειδικά μαθήματα.
Βάσεις 2026: Το τμήμα που δεν έχει ούτε έναν εισακτέο
Οι σχολές που πλησίασαν περισσότερο τις 10.000 μονάδες
Την υψηλότερη βάση στη συγκεκριμένη λίστα κατέγραψε το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο Ηράκλειο με 9.992 μόρια. Ακολουθούν η Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία στην Καβάλα με 9.980 μόρια και η Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Κατερίνη με 9.940 μόρια.
Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται επίσης τα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στη Λήμνο και Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στον Βόλο, με βάση 9.900 μόρια.
Ο αναλυτικός πίνακας με τις 50 σχολές
1 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού – Ηράκλειο 9.992
2 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – Καβάλα 9.980
3 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Κατερίνη 9.940
4 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής – Λήμνος 9.900
5 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος – Βόλος 9.900
6 Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας – Δράμα 9.875
7 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής – Λάρισα 9.875
8 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας – Καρδίτσα 9.875
9 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού – Ρόδος 9.850
10 Φιλολογίας – Πάτρα 9.790
11 Περιβάλλοντος – Λάρισα 9.770
12 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων – Αργοστόλι 9.746
13 Γεωπονίας – Καλαμάτα 9.692
14 Τεχνών Ήχου και Εικόνας – Κέρκυρα 9.675
15 Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – Βόλος 9.675
16 Γεωπονίας – Φλώρινα 9.660
17 Αμπελουργίας και Οινολογίας – Δράμα 9.660
18 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων – Ψαχνά Ευβοίας 9.660
19 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων – Κοζάνη 9.650
20 Θεατρικών Σπουδών – Πάτρα 9.645
21 Γεωπονίας – Άρτα 9.635
22 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης – Θεσσαλονίκη 9.625
23 Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών – Μυτιλήνη 9.620
24 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού – Σώματα 9.620
25 Γεωπονίας – Μεσολόγγι 9.580
26 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού – Θήβα 9.570
27 Αειφορικής Γεωργίας – Αγρίνιο 9.550
28 Συστημάτων Ενέργειας – Λάρισα 9.520
29 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας – Λάρισα 9.520
30 Τουρισμού – Κέρκυρα 9.450
31 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Άρτα 9.450
32 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης – Χίος 9.375
33 Διοίκησης Επιχειρήσεων – Λάρισα 9.370
34 Φιλολογίας – Ιωάννινα 9.362
35 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Καλαμάτα 9.335
36 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – Κοζάνη 9.320
37 Γεωπονίας – Ηράκλειο 9.320
38 Ψηφιακών Συστημάτων – Σπάρτη 9.264
39 Φιλοσοφίας – Πάτρα 9.240
40 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών – Βόλος 9.240
41 Πληροφορικής – Κέρκυρα 9.190
42 Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Πάτρα 9.185
43 Θεολογίας – Μουσουλμανικών Σπουδών – Θεσσαλονίκη 9.175
44 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων – Αγρίνιο 9.160
45 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Σέρρες 9.150
46 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – Άγιος Νικόλαος 9.080
47 Ιστορίας και Αρχαιολογίας – Ιωάννινα 9.070
48 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών – Βόλος 9.060
49 Φιλολογίας – Ρέθυμνο 9.052
50 Φιλοσοφίας – Ιωάννινα 9.040
Βάσεις 2026: Oι τοπ 10 σχολές με την υψηλότερη μοριοδότηση
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