Κλειστά σχολεία την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου – Ποιοί μαθητές δεν θα κάνουν μάθημα

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Μία ημέρα χωρίς μαθήματα θα έχουν μαθητές την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, λόγω τοπικής αργίας.

Τα σχολεία στο Καρπενήσι θα παραμείνουν κλειστά για τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης, Αγίου Νικολάου του Καρπενησιώτη, ενώ η αργία αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Εκτός από τις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τις σχετικές ενημερώσεις για την τοπική αργία, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα ούτε στα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της περιοχής.

Πρόκειται για τοπική και όχι πανελλαδική σχολική αργία, επομένως τα σχολεία στην υπόλοιπη χώρα θα λειτουργήσουν κανονικά.

Γιατί θα είναι κλειστά τα σχολεία

Η 23η Σεπτεμβρίου είναι ημέρα αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο τον Καρπενησιώτη, πολιούχο του Καρπενησίου, και έχει καθιερωθεί ως επίσημη τοπική θρησκευτική εορτή και αργία.

Η καθιέρωση της συγκεκριμένης ημέρας ως τοπικής αργίας ανάγεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε Βασιλικό Διάταγμα του 1955.

Ο Δήμος Καρπενησίου έχει προγραμματίσει εορταστικές εκδηλώσεις για τις 22 και 23 Σεπτεμβρίου.

Το πρωί της Τετάρτης θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας Καρπενησίου και θα ακολουθήσει περιφορά και λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου και της εικόνας του Αγίου.

Ποιοι μαθητές δεν θα κάνουν μάθημα

Η τοπική αργία αφορά τις εκπαιδευτικές δομές του Καρπενησίου. Έτσι, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου δεν θα λειτουργήσουν Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια και οι λοιπές σχολικές μονάδες της περιοχής.

Παράλληλα, η διακοπή των μαθημάτων επεκτείνεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Η αργία αφορά αποκλειστικά την περιοχή στην οποία ισχύει ο τοπικός εορτασμός και δεν αποτελεί γενική διακοπή μαθημάτων σε όλη τη χώρα.

Πότε επιστρέφουν οι μαθητές

Η 23η Σεπτεμβρίου 2026 πέφτει Τετάρτη, επομένως οι μαθητές θα επιστρέψουν κανονικά στις τάξεις τους την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Η διακοπή είναι συνεπώς μονοήμερη, με τα μαθήματα να συνεχίζονται την αμέσως επόμενη ημέρα.

Ποιος είναι ο Άγιος Νικόλαος ο Καρπενησιώτης

Ο Άγιος Νικόλαος ο Καρπενησιώτης, γνωστός και ως Άγιος Νικόλαος ο Παντοπώλης, είναι Νεομάρτυρας και πολιούχος του Καρπενησίου.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, γεννήθηκε στο Καρπενήσι και σε νεαρή ηλικία βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου εργαζόταν στο παντοπωλείο του πατέρα του.

Η μνήμη του τιμάται στις 23 Σεπτεμβρίου και κάθε χρόνο πραγματοποιούνται στην πόλη θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του.

Και νέα κλειστά σχολεία στις 24 Σεπτεμβρίου

Οι τοπικές σχολικές αργίες συνεχίζονται και την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 σχολεία σε Κύθηρα και Πύλο θα παραμείνουν επίσης κλειστά, αυτή τη φορά λόγω του εορτασμού της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας.