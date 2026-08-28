Μαθητεία: 2.056 περισσότερες θέσεις το 2026 – Στα 182,1 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

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Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, με τον νέο Κανονισμό να συνοδεύεται από αύξηση της χρηματοδότησης, περισσότερες προσφερόμενες θέσεις και νέο σχεδιασμό για την έναρξη και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ήδη, έως τις 27 Αυγούστου 2026 είχαν καταγραφεί 13.160 θέσεις Μαθητείας, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 18,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε παράλληλα σε διευκρινίσεις μετά τις αντιδράσεις και τα δημοσιεύματα που προκάλεσαν ορισμένες προβλέψεις του νέου Κανονισμού, ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με τη συμμετοχή των εποπτών-εκπαιδευτικών σε Erasmus+, διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα και σχολικές εκδρομές. Όπως ξεκαθαρίζει, δεν υφίσταται γενική απαγόρευση συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις συγκεκριμένες δράσεις, υποστηρίζοντας ότι οι επίμαχες ρυθμίσεις αφορούν αποκλειστικά τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν ως επόπτες στο πλαίσιο της Μαθητείας.

Γιατί αλλάζει ο Κανονισμός της Μαθητείας

Σύμφωνα με το Υπουργείο, πριν από την κατάρτιση του νέου πλαισίου προηγήθηκε καταγραφή των προβλημάτων που είχαν εμφανιστεί κατά την εφαρμογή του προηγούμενου Κανονισμού, καθώς και διαβούλευση με τους Συντονιστές Μαθητείας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η διασφάλιση της πραγματοποίησης των μαθημάτων και η αποφυγή μεγάλου αριθμού αναπληρώσεων. Όπως αναφέρει το Υπουργείο, στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 είχαν εντοπιστεί 12 τμήματα στα οποία υπήρχαν ώρες που δεν είχαν πραγματοποιηθεί ή αναμενόταν να χαθούν σε συνάφεια με συμμετοχή εκπαιδευτικών σε Erasmus+ ή πολυήμερες σχολικές εκδρομές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν συσσωρευτεί 35 ή ακόμη και 42 ώρες προς αναπλήρωση, δηλαδή απώλεια πέντε έως έξι εβδομάδων εργαστηριακού μαθήματος. Για την κάλυψή τους προβλεπόταν σε κάποιες περιπτώσεις παράταση των μαθημάτων έως το τέλος Ιουνίου ή αύξηση του ημερήσιου εργαστηριακού προγράμματος ακόμη και στις οκτώ ώρες.

Τι ισχύει για Erasmus+ και σχολικές εκδρομές

Το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι ο Κανονισμός Μαθητείας δεν ρυθμίζει συνολικά την υπηρεσιακή δραστηριότητα των εκπαιδευτικών και, επομένως, δεν τους απαγορεύει να συμμετέχουν σε Erasmus+, ευρωπαϊκά προγράμματα, σχολικές εκδρομές ή άλλες εκπαιδευτικές δράσεις.

Οι συγκεκριμένες προβλέψεις αφορούν το πρόσθετο και αμειβόμενο έργο που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί στη Μαθητεία, πέραν του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους στα ΕΠΑΛ. Δεν υπάρχει επίσης, σύμφωνα με το Υπουργείο, περιορισμός κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών ή όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση εργαστηριακής διδασκαλίας.

Κάθε μαθητευόμενος πρέπει να ολοκληρώσει 203 ώρες Εργαστηριακού Μαθήματος Ειδικότητας, με επτά ώρες εργαστηριακού μαθήματος μία ημέρα την εβδομάδα. Τις υπόλοιπες τέσσερις ημέρες πραγματοποιεί συνολικά 32 ώρες μάθησης στον εργασιακό χώρο.

Η δυνατότητα αναπλήρωσης παραμένει για περιπτώσεις ασθένειας, ακραίων καιρικών φαινομένων και πραγματικών περιστατικών ανωτέρας βίας. Ωστόσο, το Υπουργείο υποστηρίζει ότι η αναπλήρωση δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πάγιο μηχανισμό για απουσίες που είναι γνωστές εκ των προτέρων.

Στα 182,1 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση

Οι αλλαγές στον Κανονισμό συνοδεύονται από ενίσχυση της χρηματοδότησης της Μαθητείας κατά 57,1 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός να ανέρχεται πλέον στα 182,1 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, έχει εκδοθεί πρόσκληση ύψους 1,8 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων Οδηγών Κατάρτισης, οι οποίοι θα βασίζονται σε νέο πρότυπο και θα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη μάθηση στον εργασιακό χώρο.

Επιπλέον, προωθείται η νωρίτερη έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις θέσεις Μαθητείας στους φορείς του Δημοσίου, ενώ νωρίτερα ξεκίνησε και η διαδικασία προσφοράς θέσεων από την αγορά εργασίας. Στόχος του Υπουργείου είναι για πρώτη φορά η εκπαιδευτική διαδικασία να αρχίσει από την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και να ολοκληρωθεί εντός των προθεσμιών του θεσμικού πλαισίου.

13.160 θέσεις Μαθητείας – Αύξηση 18,5%

Αυξημένος εμφανίζεται ήδη ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων. Στις 29 Αυγούστου 2025 είχαν προσφερθεί 11.104 θέσεις Μαθητείας, ενώ στις 27 Αυγούστου 2026 είχαν καταγραφεί 13.160 θέσεις.

Πρόκειται για 2.056 επιπλέον θέσεις, που αντιστοιχούν σε αύξηση περίπου 18,5%, ενώ η διαδικασία προσφοράς θέσεων εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι στόχος των αλλαγών είναι η Μαθητεία να προσφέρει περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις, σύγχρονο περιεχόμενο, συνεπή εκπαιδευτική διαδικασία και ουσιαστικότερες επαγγελματικές προοπτικές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει ανοιχτό σε τεκμηριωμένες προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμού.