Άνοιγμα σχολείων: Τι ώρα θα γίνει ο Αγιασμός 2026

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, καθώς την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.

Η πρώτη ημέρα, πάντως, διαφέρει από την καθημερινότητα που θα ακολουθήσει. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο καθιερωμένος Αγιασμός, ενώ ανάλογα με τον προγραμματισμό κάθε σχολικής μονάδας ακολουθούν η διανομή των βιβλίων και οι πρώτες ενημερώσεις προς μαθητές και γονείς. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ώρα προσέλευσης, καθώς δεν υπάρχει ενιαία ώρα αγιασμού για όλα τα σχολεία.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν επιστρέψει στις σχολικές μονάδες από την 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες προετοιμασίες. Για τους μαθητές η έναρξη γίνεται δέκα ημέρες αργότερα, ενώ, καθώς η 11η Σεπτεμβρίου πέφτει Παρασκευή, η πρώτη πλήρης σχολική εβδομάδα ξεκινά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός

Η ώρα του αγιασμού δεν καθορίζεται ενιαία σε πανελλαδικό επίπεδο. Κάθε σχολική μονάδα ορίζει τη δική της ώρα προσέλευσης και αποχώρησης και ενημερώνει σχετικά τις οικογένειες.

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Για τον λόγο αυτό, γονείς και μαθητές θα πρέπει να αναζητήσουν την επίσημη ανακοίνωση του σχολείου μέσω της ιστοσελίδας ή του ιστολογίου του, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του συλλόγου γονέων ή του ψηφιακού καναλιού που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με τις οικογένειες.

Σε αρκετές περιπτώσεις ο αγιασμός πραγματοποιείται νωρίς το πρωί, χωρίς αυτό να αποτελεί κανόνα. Ειδικά όταν ένας ιερέας εξυπηρετεί περισσότερα σχολεία, η ώρα μπορεί να μετατεθεί αργότερα. Συνεπώς, η 08:15 δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη ώρα προσέλευσης, εφόσον δεν έχει υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Τσάντα ή όχι την πρώτη ημέρα;

Ένα από τα συνηθέστερα ερωτήματα των γονέων αφορά το εάν οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους σχολική τσάντα στον αγιασμό.

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Και σε αυτή την περίπτωση δεν εφαρμόζεται ενιαία πρακτική. Σε πολλά σχολεία τα βιβλία δίνονται αμέσως μετά τον αγιασμό, ενώ σε άλλα η διανομή πραγματοποιείται όταν ξεκινήσουν τα κανονικά μαθήματα.

Μια πρακτική επιλογή είναι, επομένως, το παιδί να έχει μαζί του μια ελαφριά και κατά προτίμηση άδεια τσάντα, ώστε να μπορεί να μεταφέρει βιβλία ή έντυπα που ενδεχομένως θα του δοθούν. Ένα σημειωματάριο, μολύβι ή στυλό και νερό μπορούν επίσης να φανούν χρήσιμα.

Όσον αφορά τετράδια και υπόλοιπα σχολικά είδη, οι γονείς μπορούν να περιμένουν τις οδηγίες των εκπαιδευτικών, καθώς οι ανάγκες διαφοροποιούνται ανάλογα με την τάξη και τον τρόπο οργάνωσης των μαθημάτων.

Πότε ξεκινά το κανονικό πρόγραμμα

Παρότι η 11η Σεπτεμβρίου αποτελεί την επίσημη έναρξη των μαθημάτων, η συγκεκριμένη ημέρα αφιερώνεται κατά κανόνα στον αγιασμό και στις πρώτες διαδικασίες της σχολικής χρονιάς.

Το κανονικό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Στα Δημοτικά, το υποχρεωτικό πρόγραμμα διαρκεί από τις 08:15 έως τις 13:15, ενώ στα ημερήσια Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια από τις 08:15 έως τις 14:10.

Για το Ολοήμερο, την Πρωινή Ζώνη και τα τμήματα διευρυμένου ωραρίου, οι οικογένειες θα πρέπει να ακολουθήσουν την ενημέρωση της σχολικής μονάδας, καθώς τις πρώτες ημέρες η λειτουργία τους μπορεί να εξαρτηθεί από τη στελέχωση και τη συγκρότηση των τμημάτων.

Τι ισχύει για την άδεια των εργαζόμενων γονέων

Δυνατότητα απουσίας από την εργασία για ορισμένες ώρες ή και για ολόκληρη ημέρα, χωρίς περικοπή αποδοχών, έχουν οι εργαζόμενοι γονείς προκειμένου να επισκεφθούν το σχολείο του παιδιού τους.

Η άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης μπορεί να φτάσει συνολικά τις τέσσερις εργάσιμες ημέρες μέσα στο ημερολογιακό έτος και μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί από τον έναν γονέα είτε να κατανεμηθεί μεταξύ των δύο.

Η δυνατότητα αυτή περιλαμβάνει και την ημέρα του αγιασμού, κατά την οποία οι γονείς μπορούν να ενημερωθούν για την οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου.