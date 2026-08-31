Τάξη Μαθητείας 2026-2027: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις μαθητευομένων και εκπαιδευτικών – Όλο το χρονοδιάγραμμα

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Εκπαιδευτικοί και μαθητευόμενοι: Πότε υποβάλλουν αιτήσεις για την Τάξη Μαθητείας 2026-2027

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΜεταλυκειακούΈτους – Τάξης Μαθητείας για την περίοδο 2026-2027 δημοσιοποίησε το υπουργείο Παιδείας, καθορίζοντας όλες τις κρίσιμες ημερομηνίες για μαθητευόμενους και εκπαιδευτικούς, από την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την ανακοίνωση των πινάκων, τις εγγραφές και την έναρξη μαθημάτων και συμβάσεων.

Η διαδικασία για τους υποψήφιους μαθητευόμενους και εκπαιδευτικούς ξεκινά ουσιαστικά στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Οι οριστικοί πίνακες προβλέπεται να αναρτηθούν στις 18 Σεπτεμβρίου και οι εγγραφές στα ΕΠΑΛ θα ακολουθήσουν από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου.

Στις 4 Σεπτεμβρίου οι προσκλήσεις

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Παιδείας, έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 πραγματοποιείται η καταχώρηση αιτημάτων από ιδιωτικούς φορείς. Από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου θα είναι δυνατή η καταχώρηση αιτημάτων από ιδιωτικούς φορείς αποκλειστικά για δεσμευμένες θέσεις.

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Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα δημοσιεύσουν τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος τόσο για τους υποψήφιους μαθητευόμενους όσο και για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς.

Από 4 έως 10 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα ξεκινήσει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 16:00 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 15:00.

Η διαδικασία αφορά τόσο τους υποψήφιους μαθητευόμενους όσο και τους εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας.

Πότε βγαίνουν οι προσωρινοί και οι οριστικοί πίνακες

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης μαθητευομένων και εκπαιδευτικών θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θα ακολουθήσει η περίοδος υποβολής ενστάσεων, η οποία θα ανοίξει την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 09:00 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 15:00. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων μαθητευομένων και εκπαιδευτικών θα αναρτηθούν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Οι εγγραφές στα ΕΠΑΛ

Από τη Δευτέρα 21 έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των υποψηφίων μαθητευομένων στα ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης.

Το διάστημα 24 έως 28 Σεπτεμβρίου προβλέπεται η συμπλήρωση τμημάτων με μαθητευόμενους από τμήματα που δεν θα λειτουργήσουν λόγω μειωμένου αριθμού αιτήσεων, καθώς και με επιλαχόντες. Στο ίδιο διάστημα θα αποσταλούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οι προτάσεις για τα ολιγομελή τμήματα.

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα εκδοθούν οι αποφάσεις λειτουργίας των τμημάτων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και οι αποφάσεις για τη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Μία ημέρα αργότερα, στις 30 Σεπτεμβρίου, προβλέπεται η ανάθεση του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας στους εκπαιδευτικούς και η δημιουργία των τμημάτων.

Πότε ξεκινούν μαθήματα και συμβάσεις μαθητείας

Η έναρξη της διδασκαλίας του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 1 έως 7 Οκτωβρίου 2026.

Παράλληλα, οι συμβάσεις μαθητείας θα αρχίσουν να ενεργοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου, με τη σχετική διαδικασία να ολοκληρώνεται έως τις 9 Οκτωβρίου 2026.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τα ΕΠΑΛ στα οποία έχουν κατανεμηθεί θέσεις μαθητείας του Ελληνικού Στρατού. Κατά την εγγραφή των μαθητευομένων και έως τις 9 Οκτωβρίου θα ζητούνται τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ορίζονται από τον Στρατό, με τη σχετική λίστα να αποστέλλεται στα συγκεκριμένα σχολεία μέσω των αρμόδιων Συντονιστών των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.