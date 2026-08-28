Μαθητεία ΕΠΑΛ: Αυξάνονται στις 4.356 οι θέσεις στο Δημόσιο – Ποιούς αφορά

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Αυξημένες κατά 11,2% θα είναι οι διαθέσιμες θέσεις μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ στον Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς ο συνολικός αριθμός τους διαμορφώνεται στις 4.356, έναντι 3.917 την προηγούμενη χρονιά.

Την ίδια στιγμή, διευρύνεται και το δίκτυο των δημόσιων φορέων που θα υποδεχθούν μαθητευόμενους, φτάνοντας τους 303 από 287 πέρυσι.

Οι νέες θέσεις καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς. Η αύξηση μεταφράζεται σε 439 επιπλέον θέσεις μαθητείας, διευρύνοντας τις δυνατότητες των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Σε 303 οι φορείς του Δημοσίου που συμμετέχουν

Η ενίσχυση του προγράμματος δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων. Οι φορείς υποδοχής του Δημοσίου αυξάνονται από 287 σε 303, διευρύνοντας το δίκτυο στο οποίο μπορούν να πραγματοποιήσουν τη μαθητεία τους οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ.

Παράλληλα, οι προσφερόμενες θέσεις καλύπτουν 19 από τις συνολικά 25 ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας.

Ο καθορισμός των θέσεων έγινε βάσει των προτάσεων που υπέβαλαν οι ίδιοι οι φορείς του Δημοσίου στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης «Τάξης Μαθητείας» του ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Ζαχαράκη: «Περισσότερες επιλογές με πραγματική αξία και προοπτική»

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι νέοι να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες επιλογές με ουσιαστική επαγγελματική προοπτική, επισημαίνοντας ότι η αύξηση κατά 11,2% και η συμμετοχή 303 φορέων διευρύνουν στην πράξη τις ευκαιρίες που προσφέρονται στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

Η υπουργός στάθηκε συνολικά στη δυναμική που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ο θεσμός της Μαθητείας. Όπως ανέφερε, οι διαθέσιμες θέσεις έφτασαν τις 14.116 το 2025-2026, έναντι 7.212 το 2018, ενώ οι πραγματικές τοποθετήσεις μαθητευόμενων αυξήθηκαν αντίστοιχα από 3.694 σε 8.331.

Παράλληλα, έχει ενισχυθεί η συμμετοχή τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, με το Δημόσιο να προσφέρει 3.917 θέσεις το 2025-2026. Η χρηματοδότηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός, έχει αυξηθεί κατά 57,1 εκατ. ευρώ και έχει φτάσει συνολικά στα 182,1 εκατ. ευρώ.

Η σύνδεση της μαθητείας με την αγορά εργασίας

Η κατεύθυνση του υπουργείου είναι η περαιτέρω ενίσχυση του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ως μιας διαδρομής που συνδέει την επαγγελματική εκπαίδευση με την πραγματική εργασιακή εμπειρία.

Η Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε ότι η μαθητεία δίνει στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία, νέες δεξιότητες και καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, τονίζοντας παράλληλα ότι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «δεύτερη επιλογή», αλλά ως ισότιμη διαδρομή προς τη γνώση, την εργασία και την επαγγελματική αυτονομία.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης σημείωσε ότι ο θεσμός της μαθητείας αποτελεί άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης με την εργασία και επένδυση τόσο στις επαγγελματικές προοπτικές των νέων όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται η χώρα.