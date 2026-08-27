Νέος κανονισμός για τη Μαθητεία: Τι αλλάζει στις αιτήσεις, τους επόπτες και τη φοίτηση

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Τι αλλάζει στη Μαθητεία: Νέος Κανονισμός με λιγότερη γραφειοκρατία και νέες δυνατότητες φοίτησης

Σε νέο πλαίσιο λειτουργίας περνά το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, με το υπουργείο Παιδείας να προχωρά σε σειρά αλλαγών που αφορούν από τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και την επιλογή των εκπαιδευτικών-εποπτών έως την αναπλήρωση των εργαστηριακών μαθημάτων και τις δυνατότητες επανάληψης της φοίτησης.

Ο νέος Κανονισμός, που ανακοινώθηκε στις 26 Αυγούστου 2026, επιχειρεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να απλοποιήσει τις διαδικασίες, ενώ παράλληλα εισάγει πρόσθετες δικλίδες για τη διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στη διεύρυνση της συμμετοχής αποφοίτων της Ειδικής Αγωγής.

Αιτήσεις μέσω TAXISnet και αλλαγές στους επόπτες

Μία από τις βασικότερες παρεμβάσεις αφορά τη διαδικασία των αιτήσεων, καθώς προβλέπεται η αξιοποίηση του TAXISnet, με στόχο, σύμφωνα με το υπουργείο, να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Παράλληλα, διευρύνονται οι δυνατότητες για την επιλογή εποπτών-εκπαιδευτικών, προκειμένου να υπάρχει επάρκεια του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη λειτουργία της Μαθητείας.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται απλούστευση επιμέρους διοικητικών διαδικασιών, ώστε να μειωθεί ο όγκος της γραφειοκρατίας που συνοδεύει την εφαρμογή του προγράμματος.

Αυστηρότερο πλαίσιο για τις εργαστηριακές ώρες

Αλλαγές προβλέπονται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι εργαστηριακές ώρες που δεν πραγματοποιούνται. Ο νέος Κανονισμός αυστηροποιεί το πλαίσιο αναπλήρωσής τους, με το υπουργείο να επισημαίνει ότι η παρέμβαση γίνεται προς όφελος των μαθητευομένων.

Ταυτόχρονα, διευρύνονται τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να επιτραπεί η επανάληψη της φοίτησης σε μαθητευόμενους που αναγκάστηκαν να διακόψουν το πρόγραμμα για λόγους για τους οποίους δεν έφεραν οι ίδιοι ευθύνη.

Τι αλλάζει για την Ειδική Αγωγή

Ξεχωριστό σκέλος των νέων ρυθμίσεων αφορά τους αποφοίτους των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Με τον νέο Κανονισμό διευρύνονται τα κριτήρια συμμετοχής εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με στόχο να ενισχυθεί η δυνατότητα συμμετοχής των συγκεκριμένων αποφοίτων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας.

Διπλασιάστηκαν σχεδόν οι διαθέσιμες θέσεις Μαθητείας

Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο αποτυπώνουν σημαντική αύξηση της Μαθητείας τα τελευταία χρόνια. Οι διαθέσιμες θέσεις έφτασαν το σχολικό έτος 2025-2026 τις 14.116, όταν το 2018 ήταν 7.212.

Αντίστοιχα, οι πραγματικές τοποθετήσεις μαθητευομένων αυξήθηκαν από 3.694 σε 8.331, ενώ μόνο από το Δημόσιο διατέθηκαν κατά το 2025-2026 συνολικά 3.917 θέσεις.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η χρηματοδότηση για τη Μαθητεία έχει ενισχυθεί κατά 57,1 εκατ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά στα 182,1 εκατ. ευρώ.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παρουσιάζει τις αλλαγές ως ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη στενότερη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας, με τον υφυπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Βλάση να επισημαίνει ότι στόχος είναι οι απόφοιτοι να μπορούν να μετατρέπουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία.