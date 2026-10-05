Κλειστά σχολεία την Τρίτη 6 Οκτωβρίου: Πού δεν θα χτυπήσει το κουδούνι
Πίνακας περιεχομένων
Κλειστά σχολεία και παιδικοί σταθμοί την Τρίτη - Οι περιοχές που αφορά η απόφαση
Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και παιδικοί σταθμοί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται προβλήματα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.
Η απόφαση αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών, όπου δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί.
Γιατί παραμένουν κλειστά τα σχολεία
Η απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Μυλοποτάμου, Γιώργο Κλάδο, καθώς τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί πλήρως.
Ειδικότερα, εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε οικισμούς και σχολικές μονάδες, ενώ παράλληλα έχουν προκληθεί προβλήματα στα δίκτυα υδροδότησης. Οι συνθήκες αυτές δεν επιτρέπουν την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων στις συγκεκριμένες περιοχές.
Προτεραιότητα, σύμφωνα με τον Δήμο Μυλοποτάμου, αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού, καθώς και η διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής.
Πού θα λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία
Αντίθετα, στη Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά την Τρίτη.
Οι υπηρεσίες του Δήμου συνεχίζουν τις παρεμβάσεις στις πληγείσες περιοχές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ σε περίπτωση νεότερης εξέλιξης για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων αναμένεται νέα ενημέρωση.
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr