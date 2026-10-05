Κλειστά σχολεία την Τρίτη 6 Οκτωβρίου: Πού δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, προσβασιμότητας και στελέχωσης καταγγέλλονται στο ΕΕΕΕΚ Μαθητών με Προβλήματα Όρασης και Πολλαπλές Αναπηρίες Αιγάλεω, με την ΕΣΑμεΑ να ζητά την άμεση λήψη μέτρων για μια σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν 87 μαθητές με αναπηρία.

Προσλήψεις αναπληρωτών: Δεν έφτασαν οι 342 προσλήψεις – Ζητούν άμεσα Γ΄ φάση για τα κενά στα σχολεία

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ θέτει σοβαρά ερωτήματα για τις εξετάσεις πιστοποίησης ξένων γλωσσών από το σπίτι, μιλά για περισσότερους από 50 πιστοποιημένους φορείς και ξεκαθαρίζει ότι σήμερα δεν έχουν βρεθεί ασφαλείς μέθοδοι για την εξ αποστάσεως διαδικασία.

Με τη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας αποσαφηνίζονται σημεία που αφορούν τον προγραμματισμό των δράσεων, τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, την ενημέρωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τα δικαιολογητικά, τις άδειες, την ασφαλιστική κάλυψη και τις μετακινήσεις των μαθητών με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανάγκη αντιμετώπισης του φασισμού και στην οικοδόμηση ενός δημόσιου και δωρεάν σχολείου που «θα χωράει όλα τα παιδιά».

Ζήτημα ισονομίας και ίσων ευκαιριών στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θέτει η ΠΟΣΥΠ, καταγγέλλοντας ότι η μη σύσταση του δεύτερου Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων επί 14 μήνες δημιούργησε διαφορετικές συνθήκες για τους εργαζομένους του υπουργείου Παιδείας.

Κλειστά σχολεία και παιδικοί σταθμοί την Τρίτη - Οι περιοχές που αφορά η απόφαση

Η διαδικασία αφορά ειδικότητες και περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης, με στόχο την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στις δομές της ΔΥΠΑ.

Η εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι ελλείψεις δεν οφείλονται στις άδειες, αλλά στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται η στελέχωση των σχολείων.

Φοιτήτρια πολύτεκνης οικογένειας καλείται, σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Οικοτρόφων Καλαμάτας, να εγκαταλείψει τη Φοιτητική Εστία επειδή έχει συμπληρώσει τα ν+2 έτη, παρότι συνεχίζει να παρακολουθεί τα μαθήματά της.

Ηλιούπολη: Κλειστό το 2ο Γυμνάσιο την Τρίτη - Το «αντίο» των μαθητών στη διευθύντρια που πέθανε από ανακοπή από πτώση κεραυνού

Σε 149 προσλήψεις προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), με συμβάσεις εργασίας διάρκειας 12 μηνών.

Νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ινστιτούτο για την Έρευνα στην Εκπαίδευση και τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΨΑΚ) του ΠΑΚΕΚ-ΠΚ.

Ο κ. Παραστατίδης τονίζει τη σημασία των αξιοπρεπών αποδοχών, των καλύτερων συνθηκών εργασίας, της επιμόρφωσης και της παιδαγωγικής αυτονομίας, συνδέοντας τη στήριξη των εκπαιδευτικών με την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου.

Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, προειδοποιούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με 24ωρη ή και 48ωρη απεργία.

«Η κινητοποίηση περιγράφεται και ως αποτέλεσμα μιας χρόνιας αίσθησης ότι οι μαθητές δεν λαμβάνονται πραγματικά υπόψη».

Με σύνθημα «Ως εδώ», οι μαθητές ζητούν μεταξύ άλλων ασφαλή σχολεία, μικρότερα τμήματα, δωρεάν και ασφαλείς εκδρομές, χαμηλότερες τιμές στα σχολικά κυλικεία και κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικούς, ενώ εκφράζουν την αντίθεσή τους στις αλλαγές που συζητούνται για το Εθνικό Απολυτήριο και τις «Τριπλές Πανελλαδικές.

Την εργασιακή και οικονομική κατάσταση των εκπαιδευτικών, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης της παιδαγωγικής τους αυτονομίας, θέτει στο επίκεντρο η ΟΙΕΛΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού.

Συνεχίζεται δίχως τέλος η ταλαιπωρία μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας καθώς παρά της διαβεβαιώσεις των ειδικών η οσμή αερίου συνεχίστηκε και την Δευτέρα. Μετά από κινητοποιήσεις και έντονες συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε να κλείσει την παροχή φυσικού αερίου λόγω της ύποπτης οσμής.

Με την πρώτη τελετή «White Coat Ceremony» και την απονομή της λευκής ποδιάς στους νέους φοιτητές ξεκίνησε επίσημα το αγγλόφωνο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κλειστά σχολεία την Τρίτη 6 Οκτωβρίου: Πού δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

INTIME NEWS / ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

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Κλειστά σχολεία και παιδικοί σταθμοί την Τρίτη - Οι περιοχές που αφορά η απόφαση