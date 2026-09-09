Άνοιγμα σχολείων: Πώς μπορούν οι εργαζόμενοι γονείς να πάρουν άδεια για τον αγιασμό

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Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 ανοίγουν τα σχολεία και χιλιάδες μαθητές επιστρέφουν στις τάξεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τον καθιερωμένο αγιασμό.

Για τους εργαζόμενους γονείς που θέλουν να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά τους την πρώτη ημέρα, η νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί και την ημέρα του αγιασμού.

Η συγκεκριμένη άδεια προβλέπεται από το άρθρο 38 του Ν. 4808/2021 και αφορά εργαζόμενους γονείς τόσο πλήρους όσο και μερικής απασχόλησης. Χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών και μπορεί να αφορά είτε ορισμένες ώρες είτε ολόκληρη την εργάσιμη ημέρα.

Έως 4 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο

Οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας για έως τέσσερις εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος για κάθε παιδί, εφόσον αυτό είναι ηλικίας έως 18 ετών και παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης.

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνεται και το Νηπιαγωγείο, επομένως το δικαίωμα αφορά και τους γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας που φοιτούν σε αυτό.

Η άδεια μπορεί να δοθεί για λίγες ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες του γονέα, ή για ολόκληρη την ημέρα. Παράλληλα, δεν συνεπάγεται απώλεια αποδοχών και δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες που δικαιούται ο εργαζόμενος.

Άδεια και για τον αγιασμό της 11ης Σεπτεμβρίου

Η δυνατότητα αξιοποίησης της άδειας δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις συναντήσεις των γονέων με τους εκπαιδευτικούς για την επίδοση των παιδιών τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά την ημέρα του αγιασμού, καθώς και σε σχολικές γιορτές ή εκδηλώσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, ένας εργαζόμενος γονέας μπορεί να ζητήσει να απουσιάσει από την εργασία του προκειμένου να παρευρεθεί στον αγιασμό και να συνοδεύσει το παιδί του κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Η σχετική πρόβλεψη συνδέεται και με τη δυνατότητα του γονέα να ενημερώνεται για τη λειτουργία και την οργάνωση του σχολείου, τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό, τη φοίτηση και την επίδοση του παιδιού, καθώς και για ζητήματα συμπεριφοράς και ένταξής του στη σχολική κοινότητα.

Τι γίνεται όταν εργάζονται και οι δύο γονείς

Εάν και οι δύο γονείς εργάζονται, έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν ποιος από τους δύο θα χρησιμοποιήσει την άδεια. Μπορούν επίσης να τη μοιραστούν, καθορίζοντας τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία θα κάνει χρήση ο καθένας.

Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται στους εργοδότες κοινές ως προς το περιεχόμενο υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με το ποιος θα κάνει χρήση της άδειας ή με ποιον τρόπο αυτή θα κατανεμηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό δικαίωμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις εργάσιμες ημέρες, ενώ οι εργοδότες οφείλουν να χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις.

Το δικαίωμα δεν περιορίζεται στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε πρωινό ωράριο. Η άδεια μπορεί να αξιοποιηθεί και από γονείς που εργάζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει επίσης για γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα μπορεί να ασκείται ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού, εφόσον αυτό φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης ή στις άλλες προβλεπόμενες δομές και εκπαιδευτήρια.

Πώς χορηγείται η άδεια

Για τη χρήση της άδειας ο εργαζόμενος απευθύνεται στον εργοδότη του, ενώ μπορεί να ζητήσει είτε ολόκληρη την εργάσιμη ημέρα είτε μόνο τις ώρες που χρειάζεται.

Έτσι, οι εργαζόμενοι γονείς που επιθυμούν να συνοδεύσουν τα παιδιά τους στο σχολείο την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 μπορούν να αξιοποιήσουν την άδεια σχολικής παρακολούθησης για την παρουσία τους στον αγιασμό, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.