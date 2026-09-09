Άνοιγμα σχολείων: Πρώτο κουδούνι και αμέσως τριήμερο για μαθητές – Πού θα είναι κλειστά

Πρόσθεσε το iPaideia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Κλειστά σχολεία αμέσως μετά το πρώτο κουδούνι - Οι ημερομηνίες και οι περιοχές

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς φέρνει από τις πρώτες κιόλας ημέρες τοπικές αργίες και κλειστά σχολεία σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Μετά τον αγιασμό της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, μαθητές σε συγκεκριμένους δήμους θα επιστρέψουν αργότερα στις τάξεις, καθώς οι εορτές πολιούχων συμπίπτουν με τις πρώτες ημέρες λειτουργίας των σχολείων.

Στο Αιγάλεω, μάλιστα, η πρώτη παρουσία των μαθητών στο σχολείο θα ακολουθηθεί από ένα τριήμερο χωρίς μαθήματα. Τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, που αποτελεί τοπική αργία.

Τριήμερο αμέσως μετά τον αγιασμό

Οι μαθητές θα προσέλθουν στα σχολεία την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για τον καθιερωμένο αγιασμό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο.

Με δεδομένη την τοπική αργία της Δευτέρας, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για τρεις συνεχόμενες ημέρες, από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα.

Η επιστροφή στα θρανία θα γίνει την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, οπότε θα συνεχιστεί κανονικά η εκπαιδευτική διαδικασία.

Κλειστά σχολεία και στις 15 Σεπτεμβρίου

Το Αιγάλεω δεν είναι η μοναδική περίπτωση τοπικής αργίας αμέσως μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, λόγω της εορτής του Αγίου Βησσαρίωνα, τα σχολεία σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα θα παραμείνουν κλειστά.

Πρόκειται επίσης για τοπική αργία, επομένως η αναστολή των μαθημάτων αφορά μόνο τις συγκεκριμένες περιοχές και όχι το σύνολο των σχολείων της χώρας.

Ποια σχολεία θα είναι κλειστά στις 17 Σεπτεμβρίου

Μία ακόμη τοπική αργία ακολουθεί λίγες ημέρες αργότερα. Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού, λόγω του εορτασμού της Αγίας Σοφίας, πολιούχου της περιοχής.

Οι μαθητές των συγκεκριμένων σχολείων θα επιστρέψουν κανονικά στις τάξεις την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Οι παραπάνω αργίες είναι τοπικού χαρακτήρα και, συνεπώς, δεν μεταβάλλουν το πρόγραμμα λειτουργίας των σχολείων στην υπόλοιπη Ελλάδα.