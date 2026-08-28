Καιρός: «Καμίνι» με 39άρια και 8 μποφόρ – Πού έρχονται βροχές και καταιγίδες

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Με υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίξουν κατά τόπους ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου, ισχυρούς βοριάδες έως 8 μποφόρ στα πελάγη, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια, κυλά η Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Το σκηνικό του καιρού παρουσιάζει έντονες αντιθέσεις, καθώς την ώρα που αρκετές περιοχές θα βρεθούν αντιμέτωπες με συνθήκες έντονης ζέστης, στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται φαινόμενα κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Ωστόσο, στα βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται όμβροι, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων φαινομένων και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.

Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρώντας το θερμό σκηνικό των τελευταίων ημερών. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά θα αγγίξει τους 39 βαθμούς.

Στη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 33 βαθμούς, ενώ υψηλότερες τιμές προβλέπονται στη νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Σε Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με εξαίρεση την Κεντρική Μακεδονία, όπου κατά τόπους θα διατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία τους 38 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα είναι κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στους 39 βαθμούς τα δυτικά

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα ενισχυθούν τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς και κατά τόπους θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Έως 39 βαθμούς και στη Θεσσαλία

Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν στα ορεινά της Θεσσαλίας το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Ισχυροί βοριάδες σε Κυκλάδες και Κρήτη

Αίθριος θα είναι ο καιρός σε Κυκλάδες και Κρήτη, με το κύριο χαρακτηριστικό να είναι οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Η έντασή τους θα φτάνει τα 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα παραμείνει επίσης αίθριος, με βοριάδες 5 έως 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς.

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.