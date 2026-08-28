Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο: 700 νέες θέσεις στις φοιτητικές εστίες

Πίνακας περιεχομένων

Στο επίκεντρο η λειτουργία της Κτηνιατρικής, η ενίσχυση των υποδομών σε πέντε πόλεις, η έρευνα και η διεθνής εξωστρέφεια – Στα 226,36 εκατ. ευρώ το εθνικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης φοιτητικών εστιών – Προχωρά το σχέδιο για παράρτημα του ΔΠΘ στο Κάιρο

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, συναντήθηκε με την εκλεγμένη Πρύτανι του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, με αντικείμενο τις βασικές προτεραιότητες και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου για τα επόμενα χρόνια.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η φοιτητική στέγαση και η αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών, ο προγραμματισμός για το νέο Τμήμα Κτηνιατρικής, η ενίσχυση της έρευνας και της διεθνούς εξωστρέφειας, καθώς και η διαμόρφωση διακριτού αναπτυξιακού προσανατολισμού για καθεμία από τις πόλεις στις οποίες έχει παρουσία το Δημοκρίτειο.

700 νέες θέσεις φοιτητικής στέγασης σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη

Κεντρικό έργο του σχεδιασμού αποτελεί η δημιουργία, μέσω ΣΔΙΤ, δύο νέων συγκροτημάτων φοιτητικών εστιών, συνολικής δυναμικότητας 700 φοιτητών: 350 στην Κομοτηνή και 350 στην Αλεξανδρούπολη.

Κατά τη συνάντηση, η νέα Πρύτανις ενημέρωσε την Υπουργό ότι επίκειται η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο εντός του τελευταίου διμήνου του 2026.

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης σε ολόκληρη τη χώρα.

Για το Δημοκρίτειο προβλέπονται, μέσω του έργου ΣΔΙΤ, πέραν των νέων φοιτητικών εστιών, πανεπιστημιακές κατοικίες, ξενώνας φιλοξενίας, καθώς και νέα Κεντρική Βιβλιοθήκη στην Κομοτηνή. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 12 πανεπιστημιακές κατοικίες στην Κομοτηνή και 24 στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και τη δημιουργία σύγχρονου Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας στην Ξάνθη.

Παράλληλα, στο εθνικό πρόγραμμα ύψους 226,36 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση 17 φοιτητικών εστιών σε ολόκληρη τη χώρα περιλαμβάνονται και οι φοιτητικές εστίες της Κομοτηνής, με τους σχετικούς διαγωνισμούς να προγραμματίζεται να ξεκινήσουν από το 2027.

Χρηματοδοτήσεις για Ξάνθη, Καβάλα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Διδυμότειχο

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις στοχευμένες χρηματοδοτήσεις για τις υποδομές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου.

Με χρηματοδότηση του ΥΠΑΙΘΑ ύψους 1,2 εκατ. ευρώ προχωρούν η συντήρηση και ανακαίνιση του κτιρίου της Φοιτητικής Εστίας 3 στην Καβάλα, ενώ επιπλέον 850.000 ευρώ έχουν διατεθεί για τη συντήρηση, ανακαίνιση και τον συνολικό εκσυγχρονισμό του φοιτητικού εστιατορίου στην Πανεπιστημιούπολη της Ξάνθης.

Στη Φοιτητική Εστία της Ξάνθης έχουν ήδη ανακαινιστεί, αναβαθμιστεί ενεργειακά και εξοπλιστεί πλήρως τέσσερα από τα συνολικά οκτώ κτίρια, μέσω χρηματοδοτήσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, ύψους άνω των 6 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, με προηγούμενη απόφαση της Υπουργού Παιδείας διατέθηκαν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ακόμη 1,5 εκατ. ευρώ για έργα συντήρησης, επισκευών και αναγκαίων μελετών:

στην Ξάνθη, για παρεμβάσεις στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,

στην Κομοτηνή, για εργασίες στη Νομική Σχολή,

στο Διδυμότειχο, για την τεχνική αποκατάσταση κτιρίων που στεγάζουν το Τμήμα Ψυχολογίας,

στην Καβάλα, για ηλεκτρολογικές και κτιριακές εργασίες στις φοιτητικές εστίες,

στην Αλεξανδρούπολη, για την εκπόνηση των αναγκαίων ειδικών και γεωτεχνικών μελετών.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε έναν ενιαίο σχεδιασμό για τη βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών, την αναβάθμιση των συνθηκών σπουδών και διαβίωσης και την περαιτέρω ενίσχυση του Δημοκριτείου ως ενός από τα μεγαλύτερα περιφερειακά πανεπιστήμια της χώρας.

Προχωρά ο σχεδιασμός για το Τμήμα Κτηνιατρικής

Αναλυτικά εξετάστηκε ο προγραμματισμός για την ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος Κτηνιατρικής και την ένταξή του στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, με την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αναγκαίες υποδομές, στον εργαστηριακό εξοπλισμό, στη στελέχωση και στην κατάρτιση του προγράμματος σπουδών, ώστε να διασφαλιστούν εξαρχής οι ακαδημαϊκές και λειτουργικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία του νέου Τμήματος.

Διακριτή αναπτυξιακή ταυτότητα για κάθε πόλη

Η Υπουργός και η νέα Πρύτανης συζήτησαν την ανάγκη κάθε πανεπιστημιούπολη του Δημοκριτείου να αποκτήσει σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.

Έμφαση δόθηκε:

στην ενίσχυση των πανεπιστημιακών και φοιτητικών υποδομών στην Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη,

στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της Πολυτεχνικής Σχολής στην Ξάνθη,

στην αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας και των εγκαταστάσεων στην Καβάλα,

στην ενίσχυση του Τμήματος Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας και του Τμήματος Αμπελουργίας και Οινολογίας της Δράμας,

καθώς και στην ενίσχυση της πανεπιστημιακής παρουσίας στο Διδυμότειχο.

Συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα επαγγελματικών δικαιωμάτων, αξιοποίησης διαθέσιμων εκτάσεων, παραχωρήσεων και ωρίμανσης των αναγκαίων μελετών για τις επόμενες πανεπιστημιακές υποδομές.

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε επίσης η εικόνα των εισακτέων και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της βιωσιμότητας των περιφερειακών Τμημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η αύξηση του ποσοστού των κατατακτηρίων εξετάσεων για τα περιφερειακά πανεπιστήμια.

Το Δημοκρίτειο ανοίγεται στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα

Ξεχωριστή ενότητα αποτέλεσε η διεθνής εξωστρέφεια του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου και η πρωτοβουλία για τη δημιουργία Παραρτήματος του ΔΠΘ στο Κάιρο, σε συνεργασία με το Capital University της Αιγύπτου.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη προχωρήσει σε ουσιαστικό επίπεδο, καθώς τον Μάιο υπογράφηκε στο Κάιρο, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, ειδικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο δημόσιων Πανεπιστημίων, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για μόνιμη ακαδημαϊκή παρουσία του Δημοκριτείου στην Αίγυπτο.

Πρώτο βήμα αποτελεί η δημιουργία κοινού, τετραετούς αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος στη Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται στο Κάιρο και στην Κομοτηνή, με συμμετοχή του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΔΠΘ και με υποχρεωτική φοίτηση των φοιτητών για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στην Κομοτηνή.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη προγραμμάτων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο σε τομείς όπως οι γεωπονικές και οικονομικές επιστήμες, η ενέργεια, η πληροφορική και οι επιστήμες υγείας.

Ισότιμη πρόσβαση και υποστήριξη όλων των φοιτητών

Συζητήθηκαν, τέλος, ζητήματα ισότιμης πρόσβασης στις σπουδές και περαιτέρω ενίσχυσης των υπηρεσιών υποστήριξης των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μετά τη συνάντηση, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης δεν ξεκινάμε από λευκό χαρτί. Υπάρχει ήδη ένα ισχυρό και μετρήσιμο αποτύπωμα έργων και χρηματοδοτήσεων, πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε την επόμενη ημέρα.

Οι 700 νέες θέσεις φοιτητικής στέγασης σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, οι παρεμβάσεις στις εστίες και στους χώρους σίτισης και οι στοχευμένες χρηματοδοτήσεις σε όλες τις πόλεις όπου έχει παρουσία το Δημοκρίτειο συνθέτουν έναν συνεκτικό σχεδιασμό για ένα ακόμη ισχυρότερο δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Περιφέρεια.

Παράλληλα, προχωρούμε με προσοχή και συνέπεια τον σχεδιασμό για την Κτηνιατρική, επενδύουμε στην έρευνα και στηρίζουμε τη διεθνή εξωστρέφεια του Δημοκριτείου. Το σχέδιο για παρουσία του Πανεπιστημίου στο Κάιρο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο μπορεί να ανοίγεται στον κόσμο, να προσελκύει φοιτητές και να δημιουργεί νέες ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνεργασίες.

Με την Πρύτανι, Μαρία Μιχαλοπούλου, συμφωνήσαμε να εργαστούμε με συγκεκριμένες προτεραιότητες, σαφές χρονοδιάγραμμα και διακριτό σχέδιο ανάπτυξης για κάθε πόλη. Το Δημοκρίτειο είναι ένα Πανεπιστήμιο με ιδιαίτερη ακαδημαϊκή, αναπτυξιακή και εθνική σημασία. Και η ενίσχυσή του είναι επένδυση όχι μόνο στους φοιτητές και στην ακαδημαϊκή του κοινότητα, αλλά στην ίδια τη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία την Περιφέρεια και τους ανθρώπους της».