Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς χρησιμοποιείται το voucher – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

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Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ συνεχίζεται έως τις 22 Ιουνίου 2027, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επιδοτούμενες διακοπές διάρκειας έως έξι διανυκτερεύσεων σε καταλύματα που περιλαμβάνονται στο «Μητρώο Παρόχων».

Η επιλογή του καταλύματος γίνεται από τον ίδιο τον δικαιούχο, κατόπιν απευθείας συνεννόησης με την επιχείρηση, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις προβλέπεται μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά 13 μήνες, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας προβλέπονται περισσότερες δωρεάν διανυκτερεύσεις, με στόχο την ενίσχυση περιοχών που έχουν πληγεί ή χρειάζονται πρόσθετη τουριστική στήριξη.

Πώς γίνεται η κράτηση

Οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη που διαθέτουν Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού επικοινωνούν απευθείας με τα καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προκειμένου να πραγματοποιήσουν την κράτησή τους.

Οι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν και ωφελούμενα μέλη χωρίς να συνοδεύονται από τον ίδιο τον δικαιούχο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν πρόκειται για παιδιά άνω των 18 ετών, για τον ή τη σύζυγο του δικαιούχου ή για παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 ετών που συνοδεύονται από τον ή τη σύζυγο.

Στις περιπτώσεις αυτές, η σχετική σύμβαση μπορεί να υπογραφεί από τον ίδιο τον δικαιούχο, από ενήλικο ωφελούμενο τέκνο ή από τον ή τη σύζυγο, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη νόμιμη εξουσιοδότηση.

Αντίθετα, δεν μπορούν να κάνουν ξεχωριστές διακοπές οι συνοδοί ατόμων με αναπηρία χωρίς το πρόσωπο που συνοδεύουν, ούτε παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών χωρίς τον δικαιούχο ή τον ή τη σύζυγό του.

Τι γίνεται κατά την άφιξη στο κατάλυμα

Με την άφιξη στο ξενοδοχείο ή άλλο τουριστικό κατάλυμα, ο πάροχος πραγματοποιεί έλεγχο ταυτοπροσωπίας των δικαιούχων και των ωφελούμενων μελών.

Στη συνέχεια υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των δύο πλευρών και ο πάροχος προχωρά ηλεκτρονικά στην ενεργοποίηση των Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού μέσω των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

Στο σύστημα καταχωρίζονται οι ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, ενώ επισυνάπτεται και το υπογεγραμμένο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τι ισχύει σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης

Εάν ένας δικαιούχος αποφασίσει να φύγει από το κατάλυμα πριν από την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί, πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο δικαιούχος συμπληρώνει δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις, στις οποίες αναγράφεται η ημερομηνία πρόωρης αποχώρησής του. Η μία παραδίδεται στον πάροχο και η δεύτερη κατατίθεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία της ΔΥΠΑ την ίδια ημέρα ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί.

Παράλληλα, ο πάροχος οφείλει να ενημερώσει ηλεκτρονικά το σύστημα πριν ή κατά το check out και να αποστείλει αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Όταν οι διακοπές πραγματοποιούνται από ωφελούμενα μέλη χωρίς την παρουσία του δικαιούχου, τη σχετική δήλωση υπογράφουν τα πρόσωπα που είχαν εξουσιοδοτηθεί και για την υπογραφή της αρχικής σύμβασης.

Έως 10 και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές

Το πρόγραμμα προβλέπει ευνοϊκότερους όρους για ορισμένους προορισμούς.

Σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια προβλέπεται για τους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και για περιοχές της Θεσσαλίας, με εξαίρεση τις Σποράδες, όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Εκτός από τη διαμονή, το πρόγραμμα καλύπτει και μέρος του κόστους των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων.

Η ιδιωτική συμμετοχή στα εισιτήρια ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία η μετακίνηση είναι δωρεάν.

Για την έκδοση του εισιτηρίου, οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη εκτυπώνουν την επιταγή τους μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ και απευθύνονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία ή εκδοτήρια των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Με την επίδειξη της επιταγής εκδίδεται το αντίστοιχο Εισιτήριο Κοινωνικού Τουρισμού. Δεν απαιτείται η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, με εξαίρεση την κατηγορία των πολυτέκνων.

Αυξημένη επιδότηση σε συγκεκριμένες περιόδους

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, αλλά και σε δύο ακόμη περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Η προσαύξηση ισχύει για την περίοδο των Χριστουγέννων, από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027, καθώς και για την περίοδο του Πάσχα, από 23 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2027.

Για τα καταλύματα που βρίσκονται στη Βόρεια Εύβοια, στον Έβρο και στη Θεσσαλία, εκτός των Σποράδων, η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.