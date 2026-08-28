Διορισμοί εκπαιδευτικών: Καταγγελία για «κρυμμένα» κενά – Τι συνέβη με Μαθηματικούς και Φιλολόγους

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Σε σοβαρές καταγγελίες για «απόκρυψη κενών» από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς προχωρά η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, στρέφοντας τα πυρά της κατά της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σωματείου, στους πίνακες με τις διαθέσιμες θέσεις που δόθηκαν στους νεοδιόριστους για να υποβάλουν τις προτιμήσεις τους δεν περιλαμβάνονται όλα τα υφιστάμενα κενά.

Η ΕΛΜΕΖ υποστηρίζει ότι από τους σχετικούς πίνακες απουσιάζουν δύο κενά Μαθηματικών και επτά κενά Φιλολόγων, κάνοντας λόγο για πρακτική που παραβιάζει την αρχή της διαφάνειας και περιορίζει τις επιλογές των νεοδιόριστων. Όπως επισημαίνει, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή ορισμένα από τα σχολεία που, κατά την καταγγελία, δεν εμφανίζονται στους πίνακες δίνουν αυξημένα μόρια, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν μελλοντικά τη δυνατότητα μετάθεσης των εκπαιδευτικών.

Τι καταγγέλλει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου

Αφορμή για την παρέμβαση της ΕΛΜΕΖ αποτελεί η υπ’ αριθμ. 2099/26-8-2026 απόφαση της ΔΔΕ Ζακύνθου και οι συνημμένοι σε αυτήν πίνακες, βάσει των οποίων οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στα διαθέσιμα κενά.

Το σωματείο υποστηρίζει, ωστόσο, ότι οι συγκεκριμένοι πίνακες «δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα», καθώς, όπως καταγγέλλει, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί όλα τα κενά που θα μπορούσαν να επιλέξουν οι νεοδιόριστοι.

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Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει τον κλάδο των Μαθηματικών ΠΕ03, υποστηρίζοντας ότι από τον αντίστοιχο πίνακα απουσιάζουν δύο κενά, τα οποία μάλιστα βρίσκονται σε περιφερειακές σχολικές μονάδες.

Καταγγελία για επτά κενά Φιλολόγων που δεν εμφανίζονται

Ακόμη μεγαλύτερη, σύμφωνα με την ΕΛΜΕΖ, είναι η απόκλιση στον κλάδο των Φιλολόγων, καθώς το σωματείο καταγγέλλει ότι από τον πίνακα δεν εμφανίζονται συνολικά επτά κενά.

Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σοβαρή αυτή την πρακτική, υποστηρίζοντας ότι θίγει τα δικαιώματα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και παραβιάζει την αρχή της διαφάνειας.

Όπως εξηγεί, αρκετές από τις σχολικές μονάδες που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα έχουν αυξημένο αριθμό μορίων. Η δυνατότητα επιλογής τέτοιων σχολείων είναι σημαντική για νεοδιόριστους που επιδιώκουν να συγκεντρώσουν περισσότερα μόρια, ώστε μελλοντικά να έχουν καλύτερες προϋποθέσεις για μετάθεση προς τον τόπο κατοικίας τους.

«Στερούν από τους νεοδιόριστους το δικαίωμα επιλογής»

Με βάση τα παραπάνω, η ΕΛΜΕΖ υποστηρίζει ότι η ΔΔΕ Ζακύνθου στερεί ουσιαστικά από τους νεοδιόριστους τη δυνατότητα να γνωρίζουν το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων και να επιλέξουν σχολική μονάδα με βάση τις προσωπικές και υπηρεσιακές τους ανάγκες.

Κατά το σωματείο, η μη εμφάνιση όλων των κενών μπορεί να έχει συνέπειες που ξεπερνούν την προσωρινή τοποθέτηση, καθώς συνδέεται και με τη μελλοντική υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών και ειδικότερα με τη δυνατότητα μετάθεσής τους.

Η ΕΛΜΕΖ συνδέει την υπόθεση με τις αποσπάσεις

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΜΕ Ζακύνθου συνδέει τη συγκεκριμένη καταγγελία και με την πρόσφατη απόρριψη αιτημάτων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ που είχαν υποβάλει μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

Το σωματείο ασκεί συνολικότερη κριτική στον τρόπο λειτουργίας της τοπικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατηγορώντας τη για έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε ζητήσει τη δημοσιοποίηση των διδακτικών ωρών που χάνονται στα σχολεία, αίτημα το οποίο, όπως αναφέρει, δεν είχε ικανοποιηθεί. Η ΕΛΜΕΖ σημειώνει ότι αντίστοιχο αίτημα έχει υποβάλει και φέτος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει λάβει απάντηση.

Ζητά άμεση δημοσιοποίηση όλων των κενών

Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου αποδίδει την κατάσταση στην προσπάθεια, όπως υποστηρίζει, της τοπικής Διεύθυνσης να καλύψει τη διαχρονική πολιτική του υπουργείου Παιδείας απέναντι σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Καταλήγοντας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΖ ζητά να υπάρξει άμεση αλλαγή της κατάστασης και διατυπώνει ένα σαφές αίτημα: να δημοσιοποιηθούν άμεσα όλα τα κενά που είναι διαθέσιμα για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να πραγματοποιήσουν τις επιλογές τους έχοντας πλήρη εικόνα των διαθέσιμων σχολικών μονάδων.

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