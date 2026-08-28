Σχολεία: 28 εκατ. ευρώ στους Δήμους για λειτουργικές δαπάνες – Πώς γίνεται η κατανομή

Πίνακας περιεχομένων

Στην κατανομή 28 εκατ. ευρώ προς όλους τους Δήμους της χώρας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών

Πρόκειται για τη Γ΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) για το 2026, με τα κονδύλια να προορίζονται για τις σχολικές μονάδες που βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα κάθε Δήμου.

Η χρηματοδότηση προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 47331/26-8-2026 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, ενώ για τον καθορισμό των ποσών που αντιστοιχούν σε κάθε Δήμο ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων, ο αριθμός των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των τμημάτων, αλλά και οι διαφορετικές κλιματικές συνθήκες ανά περιοχή.

28 εκατ. ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων

Ειδικότερα, από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», κατανέμεται συνολικό ποσό 28.000.000 ευρώ.

Τα χρήματα κατευθύνονται σε όλους τους Δήμους της χώρας και έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.

Με ποια κριτήρια έγινε η κατανομή

Για τον υπολογισμό των ποσών χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2025-2026.

Συγκεκριμένα, ελήφθησαν υπόψη ο αριθμός των μαθητών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, ο αριθμός των σχολικών μονάδων, καθώς και ο αριθμός των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη.

Παράλληλα, κατά την κατανομή των 28 εκατ. ευρώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου, ώστε τα ποσά που διατίθενται στους Δήμους να ανταποκρίνονται στις επιμέρους λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Πώς θα καταβληθούν τα χρήματα στους Δήμους

Τα ποσά που προβλέπονται στην απόφαση θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους μέσω Χρηματικής Εντολής του υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Πρόκειται για την Γ΄ κατανομή χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το 2026, με το συνολικό κονδύλι των 28 εκατ. ευρώ να ενισχύει τους Δήμους για την κάλυψη των καθημερινών λειτουργικών αναγκών των σχολείων τους.