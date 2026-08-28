Πανελλήνιες 2027: Αλλάζουν οι συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές

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Νέα δεδομένα για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2027 που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στις στρατιωτικές σχολές φέρνει απόφαση του υπουργείου Παιδείας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τη νέα ρύθμιση τροποποιούνται οι συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για τις στρατιωτικές σχολές, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027.

Η απόφαση, την οποία υπογράφει η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5304/27.08.2026 και αφορά τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και τις Ανώτατες Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ).

Οι συντελεστές για τις στρατιωτικές σχολές

Σύμφωνα με τον νέο πίνακα, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ο συντελεστής ΕΒΕ καθορίζεται στο 0,90 τόσο για την Κατεύθυνση Όπλων και Σωμάτων όσο και για τις Κατευθύνσεις Μηχανικών Όπλων και Μηχανικών Σωμάτων.

Για τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 0,80 για την Κατεύθυνση Μαχίμων και την Κατεύθυνση Μηχανικών Ναυτικού.

Στη Σχολή Ικάρων, ο συντελεστής ΕΒΕ ορίζεται στο 1,20 για τις Κατευθύνσεις Ιπταμένων, Μηχανικών Αεροπορίας, Ελεγκτών Αεράμυνας, Μετεωρολόγων, Διοικητικών και Εφοδιαστών.

Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) ο συντελεστής καθορίζεται επίσης στο 1,20 για τα Τμήματα Ιατρικό, Οδοντιατρικό, Φαρμακευτικό, Κτηνιατρικό, Ψυχολογικό, Νομικό, Οικονομικό και Πληροφορικής. Για τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) ο συντελεστής ΕΒΕ ορίζεται στο 1,00.

Τι προβλέπεται για τις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών

Για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), τόσο στην Κατεύθυνση Όπλων όσο και στην Κατεύθυνση Σωμάτων του Τμήματος Εφαρμοσμένων Στρατιωτικών Επιστημών και Τεχνολογίας, ο συντελεστής ΕΒΕ καθορίζεται στο 0,80.

Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) ο συντελεστής είναι 0,80 για τη Γενική Κατεύθυνση, την Τεχνολογική Κατεύθυνση και την Κατεύθυνση Πληροφορικής.

Για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), ο συντελεστής ΕΒΕ καθορίζεται στο 0,90 για την Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης και την Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης, ενώ για την Κατεύθυνση Εφοδιαστικής Υποστήριξης ορίζεται στο 1,00.

Από τις Πανελλαδικές του 2027 σε ισχύ

Η υπουργική απόφαση ξεκαθαρίζει ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις εφαρμόζονται από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027, ενώ κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπουργική απόφαση του 2021, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

ΦΕΚ