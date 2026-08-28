14χρονος έπεσε από ύψος 4 μέτρων – Υποχώρησαν τα κάγκελα σε ξενοδοχείο

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Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε ένας 14χρονος μετά από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στη Δυτική Αχαΐα, όταν έπεσε από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων.

Παρά τη μεγάλη πτώση, οι πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του είναι καθησυχαστικές, καθώς ο ανήλικος δεν φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε τουριστικό κατάλυμα, όταν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, υποχώρησε τμήμα των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο σημείο όπου βρισκόταν το παιδί. Ο 14χρονος έχασε τη στήριξή του και βρέθηκε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιοι για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Πτώση από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ανήλικος βρισκόταν σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, κοντά σε τουριστικό κατάλυμα, όταν ένα τμήμα από τα κάγκελα φέρεται να υποχώρησε ξαφνικά.

Ακολούθησε η πτώση του παιδιού από ύψος που υπολογίζεται περίπου στα τέσσερα μέτρα. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους υποχώρησαν τα κιγκλιδώματα, δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστοί.

Στο Καραμανδάνειο ο 14χρονος

Μετά το ατύχημα, ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι γιατροί προχώρησαν στον απαιτούμενο έλεγχο, καθώς σε περιπτώσεις πτώσης από μεγάλο ύψος είναι απαραίτητο να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τραυματισμών που ενδέχεται να μην είναι εμφανείς από την πρώτη στιγμή.

Οι πρώτες εκτιμήσεις, πάντως, είναι ενθαρρυντικές. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι έχει υποστεί σοβαρά τραύματα.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Ο 14χρονος θα ολοκληρώσει τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο, ώστε να αποκλειστεί οποιοσδήποτε τραυματισμός που θα μπορούσε να συνδέεται με την πτώση.

Εφόσον οι εξετάσεις δεν δείξουν κάποιο εύρημα που να απαιτεί περαιτέρω νοσηλεία ή παρακολούθηση, αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, παραμένουν προς διερεύνηση οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και κυρίως το πώς υποχώρησε το τμήμα των κιγκλιδωμάτων, προκαλώντας την πτώση του ανήλικου από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων.