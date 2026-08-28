Στεγαστικό «αδιέξοδο» για εκπαιδευτικούς: Έκκληση για διαθέσιμα σπίτια πριν ανοίξουν τα σχολεία

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Σε έκκληση για διάθεση κατοικιών προς ενοικίαση αλλά και για προσωρινή φιλοξενία νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών προχωρά η ΕΛΜΕ Πειραιά, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Η πρωτοβουλία αφορά εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται σε σχολεία του Πειραιά και των γύρω δήμων, της Σαλαμίνας, των νησιών του Αργοσαρωνικού και των Κυθήρων και βρίσκονται αντιμέτωποι με το αυξημένο κόστος στέγασης.

Το σωματείο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και εργαζόμενους, ζητώντας από όσους διαθέτουν κάποιο σπίτι προς ενοικίαση να επικοινωνήσουν μαζί του. Παράλληλα, αναζητά ανθρώπους που μπορούν να φιλοξενήσουν εκπαιδευτικούς ακόμη και για λίγες ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθεί η τοποθέτησή τους σε σχολείο και να καταφέρουν να βρουν μόνιμη κατοικία.

«Ασφυκτικές συνθήκες» λόγω ενοικίων και χαμηλών μισθών

Όπως επισημαίνει η ΕΛΜΕ Πειραιά, το στεγαστικό πρόβλημα αναμένεται να είναι ακόμη εντονότερο τη φετινή σχολική χρονιά, καθώς η ακρίβεια και τα υψηλά ενοίκια καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την εξεύρεση προσιτής κατοικίας.

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Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις αποδοχές των εκπαιδευτικών, με την ΕΛΜΕ να υποστηρίζει ότι ο μισθός ενός νεοδιόριστου διαμορφώνεται περίπου στα 800 ευρώ και ενός αναπληρωτή στα 950 ευρώ. Κατά το σωματείο, οι συγκεκριμένες αποδοχές, σε συνδυασμό με το κόστος ενοικίασης, δημιουργούν εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες, ιδιαίτερα για όσους είναι υποχρεωμένοι για οικογενειακούς λόγους να συντηρούν και δεύτερη κατοικία εκτός Αττικής.

Τι διεκδικεί η ΕΛΜΕ Πειραιά

Η πρωτοβουλία αλληλεγγύης, όπως διευκρινίζει το σωματείο, πραγματοποιείται παράλληλα με τις διεκδικήσεις του για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και καθιέρωση επιδόματος στέγασης για όλους.

Η ΕΛΜΕ ζητά επίσης να αξιοποιηθούν κατοικίες, δημόσια κτήρια και ξενοδοχειακές μονάδες για τη στέγαση εκπαιδευτικών με ευθύνη του κράτους, θεωρώντας ότι απαιτείται μόνιμη και οργανωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος και όχι μόνο προσωρινές λύσεις.

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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οικονομική στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νησιά. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Πειραιά, έχει ήδη θεσπιστεί επίδομα στέγασης για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε Αγκίστρι, Ύδρα, Πόρο, Σπέτσες και Κύθηρα, έπειτα και από σχετικές διεκδικήσεις.

Το σωματείο αναφέρει ότι φέτος παρέχεται η νομική δυνατότητα επέκτασης του συγκεκριμένου μέτρου και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και προαναγγέλλει παρεμβάσεις προς τους Δήμους για την εφαρμογή του. Παράλληλα, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί την επέκταση του επιδόματος και σε άλλους εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες στεγαστικές δυσκολίες.

Έκκληση σε όσους διαθέτουν σπίτι προς ενοικίαση

Μπροστά στις άμεσες ανάγκες που δημιουργούν οι νέες τοποθετήσεις, η ΕΛΜΕ Πειραιά καλεί οποιονδήποτε διαθέτει κατοικία προς ενοικίαση να ενημερώσει το σωματείο, προκειμένου η σχετική πληροφορία να φτάσει σε νεοδιόριστους, αναπληρωτές αλλά και γενικότερα σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Η έκκληση αφορά τις περιοχές των Δήμων Πειραιά, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-Ρέντη, Κορυδαλλού, Περάματος και Σαλαμίνας, καθώς και τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τα Κύθηρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΛΜΕ Πειραιά στο [email protected].

Ζητείται και προσωρινή φιλοξενία εκπαιδευτικών

Παράλληλα με την αναζήτηση διαθέσιμων κατοικιών, το σωματείο απευθύνει έκκληση και σε συναδέλφους που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν προσωρινή φιλοξενία για λίγες ημέρες.

Η φιλοξενία αφορά κυρίως το πρώτο διάστημα άφιξης των εκπαιδευτικών, μέχρι να οριστικοποιηθεί η σχολική μονάδα στην οποία θα υπηρετήσουν και να μπορέσουν να εξασφαλίσουν μόνιμη στέγη.

«Η αλληλεγγύη και η συλλογική δράση μπορούν να δώσουν μια άμεση ανάσα στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές μας», σημειώνει η ΕΛΜΕ Πειραιά, καλώντας παράλληλα τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές να επικοινωνούν με το σωματείο για οποιοδήποτε ζήτημα αντιμετωπίζουν.