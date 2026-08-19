ΔΥΠΑ: Νέα προγράμματα για ανέργους, επιχειρήσεις και νέους – Ποιούς αφορούν

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ΔΥΠΑ: Τα προγράμματα για ανέργους και νέους – Δουλειά για άνω των 55 ετών και 37 ειδικότητες με αμειβόμενη μαθητεία

Σειρά δράσεων για την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και την είσοδο ή επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ενώ νέα προγράμματα και παρεμβάσεις πρόκειται να παρουσιαστούν στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τον σχεδιασμό παρουσίασε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χόρμοβα, μιλώντας στο ΕΡΤnews, αναφερόμενη τόσο στις δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη όσο και σε εκείνες που σχεδιάζονται.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέοι ηλικίας 15 έως 29 ετών, οι άνεργοι άνω των 55 ετών, όσοι αναζητούν εργασία αλλά και οι επιχειρήσεις που χρειάζονται προσωπικό. Για τους νέους υλοποιούνται προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, μέσω των οποίων επιδοτείται η προϋπηρεσία και διευκολύνεται η πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για άτομα άνω των 55 ετών σε δήμους, περιφέρειες και άλλους φορείς του Δημοσίου, με στόχο την επιστροφή τους στην εργασία και τη συμπλήρωση των απαραίτητων ενσήμων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην επαγγελματική εκπαίδευση μέσω των 50 Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της ΔΥΠΑ, οι οποίες προσφέρουν 37 ειδικότητες υψηλής ζήτησης. Η φοίτηση διαρκεί δύο χρόνια και συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση με αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε επιχειρήσεις, ενώ η εμπειρία αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για την πρώτη επαγγελματική άδεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περισσότερο από το 77% των αποφοίτων απορροφάται από την αγορά εργασίας.

Η ΔΥΠΑ προετοιμάζει νέες παρεμβάσεις για την απασχόληση και την κατάρτιση, ενώ συνεχίζει προγράμματα για νέους 15-29 ετών και ανέργους άνω των 55 ετών. Παράλληλα, μέσω 50 Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας προσφέρονται 37 ειδικότητες, με διετή φοίτηση και αμειβόμενη, ασφαλισμένη μαθητεία.

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Εξατομικευμένη υποστήριξη για όσους αναζητούν εργασία

Βασικός άξονας των δράσεων της ΔΥΠΑ είναι η εξατομικευμένη υποστήριξη των πολιτών που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας.

Η υπηρεσία παρέχει συμβουλευτική και καθοδήγηση για τη σύνταξη βιογραφικού, διαδικτυακά εργαστήρια και δυνατότητα συμμετοχής στις Ημέρες Καριέρας. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχουν οι σχολές της ΔΥΠΑ.

Η διασύνδεση με την αγορά εργασίας αφορά τόσο επιδοτούμενες όσο και μη επιδοτούμενες θέσεις, ανάλογα με τις διαθέσιμες ευκαιρίες και τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Προγράμματα για νέους 15 έως 29 ετών

Για τους νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών υλοποιούνται προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Μέσω των συγκεκριμένων δράσεων επιδοτείται η προϋπηρεσία, με στόχο να διευκολυνθεί η είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας και να αποκτήσουν την πρώτη επαγγελματική εμπειρία τους.

Συνεχίζεται το πρόγραμμα για ανέργους άνω των 55 ετών

Σε εξέλιξη παραμένει και το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για άτομα άνω των 55 ετών.

Το πρόγραμμα αφορά απασχόληση σε δήμους, περιφέρειες και άλλους φορείς του Δημοσίου και αποσκοπεί στην επανένταξη των μεγαλύτερων σε ηλικία ανέργων στην εργασία, αλλά και στη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα.

Νέα προγράμματα κατάρτισης ανά περιοχή

Η ΔΥΠΑ σχεδιάζει παράλληλα νέες δράσεις κατάρτισης με τοπικά χαρακτηριστικά, προκειμένου τα προγράμματα να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής.

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Στόχος είναι η κατάρτιση να συνδέεται περισσότερο με τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και να δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις απασχόλησης.

50 Σχολές Μαθητείας με 37 ειδικότητες

Σημαντικό μέρος των δράσεων αποτελούν οι 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ, στις οποίες προσφέρονται συνολικά 37 ειδικότητες υψηλής ζήτησης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται παραδοσιακά τεχνικά επαγγέλματα, όπως ηλεκτρολόγος, υδραυλικός και ψυκτικός, αλλά και σύγχρονες ειδικότητες που σχετίζονται με την υποστήριξη συστημάτων κυβερνοασφάλειας και τους βιομηχανικούς αυτοματισμούς.

Η φοίτηση έχει διάρκεια δύο ετών και συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση με αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε επιχειρήσεις.

Η επαγγελματική εμπειρία που αποκτούν οι σπουδαστές αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για την πρώτη επαγγελματική άδεια, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, πάνω από το 77% των αποφοίτων βρίσκει θέση στην αγορά εργασίας.

Η συνεργασία με τις επιχειρήσεις

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ δίνει έμφαση στη συνεργασία με τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα με τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία και προγράμματα κατάρτισης που προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς.

Οι Ημέρες Καριέρας αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία άμεσης επαφής εργοδοτών και υποψηφίων. Οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται στο πλαίσιο αυτών των διοργανώσεων δεν συνοδεύονται από επιδότηση.

Απασχόληση, κοινωνικά προγράμματα και στέγαση στη ΔΕΘ

Στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η ΔΥΠΑ πρόκειται να παρουσιάσει συνολικά τις παρεμβάσεις της σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται η απασχόληση, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τα κοινωνικά προγράμματα, η στέγαση και η αξιοποίηση κενών κατοικιών, με τη διοίκηση της υπηρεσίας να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη όσων αναζητούν εργασία.