Γιατί μπαίνει η οικονομική παιδεία στα σχολεία; Δείτε ποιό είναι το νέο πρόγραμμα

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Η δράση δεν περιορίζεται μόνο στους περίπου 40.000 μαθητές που πρόκειται να συμμετάσχουν.

Μια νέα εκπαιδευτική δράση που επιχειρεί να φέρει τους μαθητές πιο κοντά σε βασικές έννοιες της διαχείρισης χρημάτων, της αποταμίευσης, του οικονομικού προγραμματισμού και της ασφάλειας στις ψηφιακές συναλλαγές μπαίνει σταδιακά στα σχολεία από τη νέα σχολική χρονιά.

Πρόκειται για το FinStart – «Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες για τη Ζωή», το νέο πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο απευθύνεται σε περίπου 40.000 μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα παρουσίασε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του στις 23 Αυγούστου, επισημαίνοντας τη σημασία της εξοικείωσης των παιδιών από μικρή ηλικία με τη σωστή διαχείριση των χρημάτων.

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Η φιλοσοφία της νέας δράσης δεν είναι να μετατρέψει τους μαθητές σε «μικρούς οικονομολόγους», αλλά να τους προσφέρει πρακτικές γνώσεις που θα μπορούν να χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους και αργότερα στην ενήλικη ζωή τους.

Από το χαρτζιλίκι στις ψηφιακές συναλλαγές

Πόσα χρήματα μπορώ να ξοδέψω; Πώς οργανώνω τα έξοδά μου; Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια πραγματική ανάγκη και μια επιθυμία; Γιατί είναι σημαντική η αποταμίευση; Τι πρέπει να προσέχω όταν αγοράζω κάτι μέσω διαδικτύου;

Ερωτήματα που μέχρι σήμερα τα παιδιά αντιμετώπιζαν κυρίως μέσα από την οικογένεια και την προσωπική εμπειρία τους αποκτούν πλέον θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μέσω του FinStart οι μαθητές θα εξοικειωθούν με βασικές οικονομικές και χρηματοοικονομικές έννοιες, θα μάθουν πώς να διαχειρίζονται υπεύθυνα τα χρήματα και τους διαθέσιμους πόρους τους και πώς να σχεδιάζουν έναν απλό προϋπολογισμό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ψηφιακή οικονομία, καθώς τα παιδιά έρχονται πλέον από μικρή ηλικία σε επαφή με ηλεκτρονικές αγορές, εφαρμογές, ψηφιακές πληρωμές και συνδρομητικές υπηρεσίες.

Τι θα μαθαίνουν οι μαθητές

Η εκπαίδευση θα καλύπτει τη διαχείριση χρημάτων και την αποταμίευση, τον οικονομικό προγραμματισμό, τη διάκριση ανάμεσα στις ανάγκες και τις επιθυμίες, καθώς και τον σωστό προγραμματισμό των εξόδων.

Παράλληλα, οι μαθητές θα αποκτούν βασικές γνώσεις γύρω από τις ψηφιακές συναλλαγές και τους οικονομικούς κινδύνους στο διαδίκτυο, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν ύποπτες πρακτικές και απόπειρες εξαπάτησης και να αντιλαμβάνονται καλύτερα τους κινδύνους που μπορεί να συνοδεύουν μια οικονομική επιλογή στο ψηφιακό περιβάλλον.

Στόχος είναι, επομένως, η χρηματοοικονομική παιδεία να μη μείνει σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά να μετατραπεί σε δεξιότητα ζωής.

Στο πρόγραμμα και εκπαιδευτικοί, γονείς και Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Η δράση δεν περιορίζεται μόνο στους περίπου 40.000 μαθητές που πρόκειται να συμμετάσχουν. Στον σχεδιασμό προβλέπεται η ενεργός εμπλοκή εκπαιδευτικών, Συμβούλων Εκπαίδευσης και γονέων, με στόχο οι γνώσεις και οι υπεύθυνες οικονομικές συμπεριφορές να ενισχύονται και πέρα από τα όρια της σχολικής αίθουσας.

Το FinStart θα αξιοποιεί σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, ψηφιακές εφαρμογές και βιωματικές μεθόδους μάθησης, ενώ στο πλαίσιο της δράσης έχουν αναφερθεί επίσης μαθητικοί διαγωνισμοί και Οικονομική Ολυμπιάδα.

Η βασική επιδίωξη είναι τα παιδιά να μην αποστηθίζουν απλώς οικονομικούς όρους, αλλά να μαθαίνουν πώς να αξιολογούν επιλογές και να παίρνουν υπεύθυνες αποφάσεις.

Γιατί μπαίνει η οικονομική παιδεία στα σχολεία

Η ανάγκη για τέτοιες δεξιότητες γίνεται εντονότερη όσο μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας μεταφέρεται στο ψηφιακό περιβάλλον. Ένας μαθητής μπορεί να γνωρίζει πολύ καλά πώς λειτουργούν ένα κινητό τηλέφωνο ή μια εφαρμογή, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζει πώς προστατεύονται τα προσωπικά και οικονομικά δεδομένα του ή πώς μπορεί να αναγνωρίσει μια διαδικτυακή οικονομική απάτη.

Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση συνδέεται έτσι άμεσα και με την ψηφιακή ασφάλεια, προετοιμάζοντας τους μαθητές για καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουν όλο και συχνότερα μεγαλώνοντας.

Από το πρώτο χαρτζιλίκι και την αποταμίευση μέχρι την πρώτη ηλεκτρονική αγορά και, αργότερα, τις τραπεζικές συναλλαγές, οι οικονομικές αποφάσεις αρχίζουν πολύ πριν από την πλήρη οικονομική ανεξαρτησία.

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να καλύψει το FinStart: να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές χρηματοοικονομικές δεξιότητες πριν κληθούν ως ενήλικες να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη των οικονομικών τους επιλογών.