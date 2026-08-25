ΔΥΠΑ: 295 ώρες κατάρτισης με επίδομα 5 ευρώ την ώρα – Πώς κάνετε αίτηση

Πίνακας περιεχομένων

ΔΥΠΑ: Επίδομα έως 1.475 ευρώ για ανέργους - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Μια νέα δυνατότητα επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης προσφέρει η ΔΥΠΑ σε ανέργους, μέσα από πρόγραμμα με αντικείμενο τη μελισσοκομία. Η δράση έχει συνολική διάρκεια 295 ωρών και συνοδεύεται από εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα, γεγονός που σημαίνει ότι το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει τα 1.475 ευρώ για όσους ολοκληρώσουν το σύνολο της κατάρτισης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ και απευθύνεται σε 20 ανέργους ηλικίας από 18 έως 60 ετών, οι οποίοι κατοικούν στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων ή σε όμορους δήμους. Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και θα παραμείνουν ανοιχτές έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:00.

Στόχος της δράσης είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν πρακτικές και επαγγελματικές γνώσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της μελισσοκομικής δραστηριότητας, από την εκτροφή και τη διαχείριση των μελισσιών έως την παραγωγή, την τυποποίηση και την εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων.

ΔΥΠΑ: Ποιοί μπορούν να προσληφθούν με επιδότηση έως 750 ευρώ

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Στο πρόγραμμα προβλέπεται να ενταχθούν συνολικά 20 άνεργοι, ηλικίας από 18 έως 60 ετών.

Βασική προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση και να είναι κάτοικοι του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων ή κάποιου από τους γειτονικούς δήμους.

Η συγκεκριμένη δράση δημιουργήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, ενώ η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, σε χώρο που θα διαθέσει ο Δήμος στην περιοχή του Ελληνικού.

Επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το οικονομικό σκέλος του προγράμματος, καθώς για κάθε ώρα κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ καθαρά.

Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα έχει διάρκεια 295 ωρών, το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα αντιστοιχεί σε 1.475 ευρώ, εφόσον ο καταρτιζόμενος ολοκληρώσει όλες τις προβλεπόμενες ώρες.

ΔΥΠΑ: Έρχονται νέα προγράμματα για ανέργους, επιχειρήσεις και νέους – Ποιούς αφορούν

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης, όσοι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Τι θα διδαχθούν οι άνεργοι

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην εκτροφή των μελισσών, αλλά καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα της μελισσοκομικής δραστηριότητας.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τη διαχείριση των μελισσιών και την παραγωγή ποιοτικών μελισσοκομικών προϊόντων, καθώς και σχετικά με την τυποποίηση, τη συσκευασία, την προώθηση και τη διάθεσή τους στην αγορά.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης ενημέρωση για διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, καθώς και για τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, θα παρέχεται εκπαίδευση σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 στις 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά στο [email protected] είτε με φυσική παρουσία στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ, στο 3ο χλμ. Ιωαννίνων – Αθηνών.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων και όσοι επιλεγούν θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εγγραφή και τα επόμενα βήματα.